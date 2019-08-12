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Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами

12.08.2019 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Столбцовском районе пострадал мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в деревне Скоморошки. Спасатели ликвидировали пожар быстро, хозяин покинул дом самостоятельно. С ожогами мужчина госпитализирован.

Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами

Всего на территории Минской области за последние сутки зарегистрировано шесть пожаров.

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Новости Беларуси. На пожаре в Столбцовском районе пострадал мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в...
 
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