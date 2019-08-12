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Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пожаре в Столбцовском районе пострадал мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в деревне Скоморошки. Спасатели ликвидировали пожар быстро, хозяин покинул дом самостоятельно. С ожогами мужчина госпитализирован.
Всего на территории Минской области за последние сутки зарегистрировано шесть пожаров.
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Новости Беларуси. На пожаре в Столбцовском районе пострадал мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в...
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