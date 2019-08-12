Пожар в Столбцовском районе: мужчина госпитализирован с ожогами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Столбцовском районе пострадал мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме в деревне Скоморошки. Спасатели ликвидировали пожар быстро, хозяин покинул дом самостоятельно. С ожогами мужчина госпитализирован.





Всего на территории Минской области за последние сутки зарегистрировано шесть пожаров.