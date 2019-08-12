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В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30-летний рабочий упал с третьего этажа недостроенного здания на выступающие прутья арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ЧП произошло 11 августа на улице Аладовых, 13А. Там сейчас возводится паркинг. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
С предварительным диагнозом «проникающие ранения бедер и черепно-мозговая травма» рабочего доставили в больницу скорой помощи. Причины происшествия выясняют следователи. Возможно, строитель нарушил правила техники безопасности. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. 30-летний рабочий упал с третьего этажа недостроенного здания на выступающие прутья арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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