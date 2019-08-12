|
Реконструкцию колонн в доме на Широкой планируют провести за два месяца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ремонтные работы в проблемном доме на улице Широкой продолжаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Весной в многоэтажке были обнаружены строительные дефекты.
Детальное обследование дома показало, что нужно укрепить 11 колонн: 10 из них находятся в подвале, одна – на уровне первого этажа. Особое внимание уделят устранению дефектов конструкции в третьем подъезде и двум в подвале второго подъезда. Строители уже приступили к работам, а реконструкцию планируют провести за два месяца.
Сергей Щиглевский, заместитель директора ЖКХ Советского района:
Если что-то необходимо еще будет усилять, нами будут приняты меры по выполнению данных работ.
Несмотря на некритическую ситуацию, чтобы избежать дальнейшего разрушения колонн, конструкции усилят металлическими уголками и планками, а также арматурной сеткой по всему периметру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ремонтные работы в проблемном доме на улице Широкой продолжаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Весной в многоэтажке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)