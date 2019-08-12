Обуздает ли искусственный интеллект коррупцию Минздрава?

Источник материала: Ежедневник





Минздрав создаст специальную платформу с искусственным интеллектом, который будет анализировать закупки, выявлять расхождения в ценах и противодействовать коррупции. Хороший такой обходной маневр, чтобы сохранить то, что создавалось годами.

Подключение к борьбе с коррупцией искусственного интеллекта анонсировал министр здравоохранения Владимир Караник во время своего первого доклада главе государства . Президент одобрил инициативу и очень скоро она начнет претворяться в жизнь. Как сказал глава государства, посредники иногда на 30% и больше увеличивают цены на оборудование и от этого нужно избавляться.

Главная фишка инициативы заключается в том, что искусственный интеллект возьмет под тотальный контроль госзакупки, что значительно повысит эффективность противодействия коррупции, так как сейчас контроль ведется лишь выборочно. Платформа будет анализировать госзакупки одних и тех же товаров в различных медицинских учреждениях и если увидит сильное расхождение - отправит сообщение, чтобы структуры Минздрава проанализировали, чем это обусловлено. В итоге "желающих баловаться с ценами не будет", заявил Владимир Караник.

Не станет меньше, не сократиться, а вовсе не будет! Вот это действительно "прорыв". Удивляет только, как президент это проглотил.

Для начала коротко расскажем один анекдот из жизни, чтобы потом понятнее было. В январе текущего года "Ежедневник" провел расследование и написал о том, как в Беларуси делается бизнес на крови . Речь идет о закупке расходников для перевозки, переработки, инактивации вирусов донорской крови и ее компонентов. Если в двух словах, то тендеры объявлялись со стартовой ценой, которая в 10 и более раз превышала ту, по которой посредники покупали товар у производителя. После выхода статьи Минздрав провел внутреннее расследование и констатировал, что превышение цены не установлено. Весь прикол в том, что цена сравнивалась не с отпускной производителя, а с ценой закупки в предыдущие годы. Иными словами, если 3 или 5 лет покупаем в несколько раз дороже, то все в порядке.

Нечто похожее предлагается Минздравом и сейчас. Ведь искусственный интеллект будет сравнивать цены закупок не с отпускными ценами производителя и даже не с ценами, по которым этот товар закупается в соседних странах. Сравниваться будут всего лишь цены закупок в отдельных медучреждениях Беларуси: по какой цене один и тот же товар купили в минской больнице и по какой - в кобринской. И не важно, что товар одного и того же производителя и в одну, и во вторую больницу на 99% будет поставлять одна и та же компания, либо аффилированная с ней структура. Поэтому цены будут практически одинаковыми. Будут в несколько дороже, чем посредники покупают у производителя, но одинаковыми. И если кто-то из журналистов опять напишет, что мы покупаем в 10 раз дороже, Минздрав опять проведет проверку и констатирует, что превышения цены не установлено. В сравнении с другими закупками, конечно же, а не с реальными ценами.

Да, идиотов везде хватает и где-то какой-то главврач может попытаться купить не у того поставщика по чуть более высокой цене. Поэтому какую-то мелкую коррупцию искусственный интеллект может выявить. А если не выявит, то скажут о потрясающем эффекте тотального контроля, когда при помощи искусственного интеллекта удалось избавиться от коррупции одним махом. Но все это не выдерживает никакой критики. Президент, конечно, не знает всех нюансов, но ведь Владимир Караник знает систему изнутри. Он прекрасно понимает, что во многих случаях речь идет не о пресловутых 30% наценки, а о расхождениях в разы. Министр занимает свое кресло всего два месяца, а уже сумел добиться, что по некоторым запасным частям и комплектующим к медицинскому оборудованию, поставщики снизили цену наполовину. Владимир Караник, как сам сказал президенту, усилил маркетинговые исследования в процессе проведения закупок, чтобы выявлять объективные цены. Почему же не идет дальше? Зачем этот обходной маневр?