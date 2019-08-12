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Посетителя не пустили в новое здание суда Бреста, потому что он был в шортах

13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Сегодня нужно было получить в канцелярии суда копию решения.

Посетителя не пустили в новое здание суда Бреста, потому что он был в шортах

Позвонив туда, попросили зайти лично. На улице было довольно жарко сегодня, был в шортах, майке и кроссовках, но все прилично, не пляжный вариант. На входе охрана не пропустила в таком виде. 

 
 
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  Добрый день. Сегодня нужно было получить в канцелярии суда копию решения. Позвонив туда, попросили зайти лично. На улице было довольно жарко сегодня, был в...
 
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