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Посетителя не пустили в новое здание суда Бреста, потому что он был в шортах
13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрый день. Сегодня нужно было получить в канцелярии суда копию решения.
Позвонив туда, попросили зайти лично. На улице было довольно жарко сегодня, был в шортах, майке и кроссовках, но все прилично, не пляжный вариант. На входе охрана не пропустила в таком виде.
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Добрый день. Сегодня нужно было получить в канцелярии суда копию решения. Позвонив туда, попросили зайти лично. На улице было довольно жарко сегодня, был в...
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