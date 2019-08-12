Посетителя не пустили в новое здание суда Бреста, потому что он был в шортах

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Сегодня нужно было получить в канцелярии суда копию решения.





Позвонив туда, попросили зайти лично. На улице было довольно жарко сегодня, был в шортах, майке и кроссовках, но все прилично, не пляжный вариант. На входе охрана не пропустила в таком виде.