|
Виновником ДТП в Ляховичском районе стал…щебень
13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 12 августа около 19.00 на автодороге Р4 (Ляховичи-Барановичи). Водитель, управляя автомобилем МАЗ, нарушил правила перевозки груза.
В результате из кузова автомобиля посыпался щебень и повредил лобовое стекло ехавшего за МАЗом автомобиля, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.
В результате аварии никто не пострадал. Потерпевший — житель города Ляховичи. Виновником оказался житель соседних Барановичей, 1995 г.р. В ходе проверки было установлено, что в автомобиле МАЗ отсутствует элемент кузова — задний борт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 12 августа около 19.00 на автодороге Р4 (Ляховичи-Барановичи). Водитель, управляя автомобилем МАЗ, нарушил правила перевозки груза. В результате из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)