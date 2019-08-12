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Виновником ДТП в Ляховичском районе стал…щебень

13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 12 августа около 19.00 на автодороге Р4 (Ляховичи-Барановичи). Водитель, управляя автомобилем МАЗ, нарушил правила перевозки груза.

Виновником ДТП в Ляховичском районе стал…щебень

В результате из кузова автомобиля посыпался щебень и повредил лобовое стекло ехавшего за МАЗом автомобиля, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.

Виновником ДТП в Ляховичском районе стал…щебень

В результате аварии никто не пострадал. Потерпевший — житель города Ляховичи. Виновником оказался житель соседних Барановичей, 1995 г.р. В ходе проверки было установлено, что в автомобиле МАЗ отсутствует элемент кузова — задний борт.

 
 
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  Авария произошла 12 августа около 19.00 на автодороге Р4 (Ляховичи-Барановичи). Водитель, управляя автомобилем МАЗ, нарушил правила перевозки груза. В результате из...
 
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