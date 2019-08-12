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Кадеты 35-й школы Бреста вернулись из Бородино
13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Учащиеся кадетских классов 35-й школы вернулись из военно-исторического лагеря «Бородино-2019», который находится под Москвой.
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Учащиеся кадетских классов 35-й школы вернулись из военно-исторического лагеря «Бородино-2019», который находится под Москвой. Палаточный лагерь для детей...
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