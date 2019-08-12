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Кадеты 35-й школы Бреста вернулись из Бородино

13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учащиеся кадетских классов 35-й школы вернулись из военно-исторического лагеря «Бородино-2019», который находится под Москвой.

 
 
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  Учащиеся кадетских классов 35-й школы вернулись из военно-исторического лагеря «Бородино-2019», который находится под Москвой. Палаточный лагерь для детей...
 
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