Посол Мезенцев обсудил в Бресте установку памятника Пушкину

Источник материала: Виртуальный Брест

Мэр Бреста рассчитывает, что Пушкинский сквер станет модным тусовочным местом для брестской молодежи.





Тему строительства Пушкинского сквера в Бресте и установку памятника великому русскому поэтому Александру Пушкину обсудил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Бресте прошла рабочая встреча посла и председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука. Памятник Пушкину в Бресте будет открыт в рамках празднования 1000-летия города, которое отмечается в 2019 году.