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Посол Мезенцев обсудил в Бресте установку памятника Пушкину
13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мэр Бреста рассчитывает, что Пушкинский сквер станет модным тусовочным местом для брестской молодежи.
Тему строительства Пушкинского сквера в Бресте и установку памятника великому русскому поэтому Александру Пушкину обсудил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Бресте прошла рабочая встреча посла и председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука. Памятник Пушкину в Бресте будет открыт в рамках празднования 1000-летия города, которое отмечается в 2019 году.
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Мэр Бреста рассчитывает, что Пушкинский сквер станет модным тусовочным местом для брестской молодежи. Тему строительства Пушкинского сквера в Бресте и...
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