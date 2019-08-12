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Стали известны результаты мониторинга проб, отобранных у завода АКБ под Брестом
13.08.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О проводимых исследованиях атмосферного воздуха, почвы и воды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 05.08.2019.
В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторией Брестского областного ЦГЭиОЗ продолжается отбор проб и лабораторные исследования содержания загрязняющих веществ (свинец, диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы, формальдегид, углерода оксид) в атмосферном воздухе и химических веществ (валовое содержание свинца и концентрация подвижной формы свинца) в почве на границе санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а также на границе (территории) близлежащих населенных пунктов.
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О проводимых исследованиях атмосферного воздуха, почвы и воды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 05.08.2019. В рамках...
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