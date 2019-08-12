Стали известны результаты мониторинга проб, отобранных у завода АКБ под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

О проводимых исследованиях атмосферного воздуха, почвы и воды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» по состоянию на 05.08.2019.





В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторией Брестского областного ЦГЭиОЗ продолжается отбор проб и лабораторные исследования содержания загрязняющих веществ (свинец, диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы, формальдегид, углерода оксид) в атмосферном воздухе и химических веществ (валовое содержание свинца и концентрация подвижной формы свинца) в почве на границе санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а также на границе (территории) близлежащих населенных пунктов.