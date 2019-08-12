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Эксперт: в снижении цен на бензин нет экономической логики

13.08.2019 06:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Эксперт: в снижении цен на бензин нет экономической логики
фото: Myfin.by

Эксперт: в снижении цен на бензин нет экономической логики– Что касается снижения цен на бензин, оно выглядит немного странным и в этом решении не прослеживается экономическая логика.

Ранее было заявлено, что при установлении цен на топливо в Беларуси будут руководствоваться сразу несколькими факторами, включая цены на нефть на мировом рынке, курс белорусского рубля к доллару, цены на топливо в сопредельных странах и социальные аспекты.

 
 
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Что касается регулирования цены на бензин Министерством антимонопольного регулирования и торговли, то это решение как раз-таки очень логичное.
 
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