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Эксперт: в снижении цен на бензин нет экономической логики
Источник материала: Myfin
– Что касается снижения цен на бензин, оно выглядит немного странным и в этом решении не прослеживается экономическая логика.
Ранее было заявлено, что при установлении цен на топливо в Беларуси будут руководствоваться сразу несколькими факторами, включая цены на
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Что касается регулирования цены на бензин Министерством антимонопольного регулирования и торговли, то это решение как раз-таки очень логичное.
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