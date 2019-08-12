Эксперт: в снижении цен на бензин нет экономической логики

– Что касается снижения цен на бензин, оно выглядит немного странным и в этом решении не прослеживается экономическая логика.

Ранее было заявлено, что при установлении цен на топливо в Беларуси будут руководствоваться сразу несколькими факторами, включая цены на нефть на мировом рынке, курс белорусского рубля к доллару , цены на топливо в сопредельных странах и социальные аспекты.