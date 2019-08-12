В Слуцке разыскивают пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась

Источник материала: Слуцк Город





Милиция и добровольцы разыскивают женщину, которая 8 августа этого года ушла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. Об этом сообщается в солигорско-слукой группе поисково-спасательного отряда «Ангел».

До настоящего времени о местонахождении Семёновой Любови Андреевны (20.10.1943) ничего не известно.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые.

Женщина была одета в синюю кофту, клетчатый платье-халат сине-зелёного цвета, коричневые шлёпанцы и белый платок на голове, при себе имела трость. Возможно поверх одежды на ней была голубая куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: +375 29 677 88 82, +375 33 603 88 82 или 102.



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