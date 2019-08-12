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Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ирина Просенцова завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в британском Бате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ее сумма баллов – 1364. Это бронзовая медаль, а также именная лицензия на поездку на летнюю Олимпиаду в Японию. В командном зачете женская сборная Беларуси завоевала серебро. 12 августа наши спортсмены вернулись домой.
Ирина Просенцова, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью:
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Чемпионат Европы – это такое ответственное мероприятие. Мы очень рассчитывали, что наши спортсмены именно на этих соревнованиях возьмут лицензии как у мужчин, так и у женщин.
Отбор на Олимпиаду продолжится на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште в сентябре.
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Ирина Просенцова: «Я очень счастлива, что получила лицензию, взяла свою первую взрослую медаль, мы взяли в команде медаль»
Новости Беларуси. Ирина Просенцова завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в британском Бате, сообщили в программе...
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