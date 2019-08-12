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«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

13.08.2019 00:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

Соревнования имеют категорию гран-при. Белорусскую сборную представили более 50 спортсменов, всего же за медали боролись 203 атлета из 14 стран мира. В заключительный день соревнований чемпионка вторых Европейских игр Ирина Курочкина на ковре дворца спорта вновь стала первой.

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

Ирина Курочкина, победительница соревнований:
Мне кажется, турнир прошел хорошо, как всегда организация на высшем, на хорошем уровне. Все рядом расположено, не было никаких проблем по поводу турнира. В борьбе у меня стояла задача пробороться после перерыва, после сборов.

«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя

В шаге от медали остановился Расул Тихаев. В поединке за первое место он уступил российскому борцу Магомеду Рамазанову.

Также в заключительный день соревнований Василий Павлюченко взял золото, Антонина Синковец – бронзу. Всего в активе белорусов 14 медалей турнира, в том числе пять высшей пробы.

Люди в материале: Ирина Курочкина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в...
 
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