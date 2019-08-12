|
«Мне кажется, прошёл хорошо»: Василиса Курочкина о 49-м турнире на призы Александра Медведя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования имеют категорию гран-при. Белорусскую сборную представили более 50 спортсменов, всего же за медали боролись 203 атлета из 14 стран мира. В заключительный день соревнований чемпионка вторых Европейских игр Ирина Курочкина на ковре дворца спорта вновь стала первой.
Ирина Курочкина, победительница соревнований:
В шаге от медали остановился Расул Тихаев. В поединке за первое место он уступил российскому борцу Магомеду Рамазанову.
Также в заключительный день соревнований Василий Павлюченко взял золото, Антонина Синковец – бронзу. Всего в активе белорусов 14 медалей турнира, в том числе пять высшей пробы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)