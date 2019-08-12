ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заезжай и живи. Бюджетные «однушки» и «двушки» столицы, в которые можно заселиться после покупки

13.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY уже писал о том, почем сейчас продают самые ходовые квартиры в Минске. Однако такое жилье зачастую требует ремонта перед заселением. В новом обзоре — бюджетные однокомнатные и двухкомнатные квартиры столицы, в которые не надо вкладываться после покупки.

Однокомнатные: Калиновского, 43

Квартира площадью 31 квадратный метр в панельной хрущевке 1963 года постройки. В квартире была сделана перепланировка, в результате которой появилась спальня в 9 квадратных метров и кухня-столовая. Жилье продается с мебелью и аксессуарами, говорится в объявлении. Цена — 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1287 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Волоха, 12

Квартира площадью 31 квадратный метр расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. В объявлении о продаже этого жилья говорится, что текущая его планировка — студия. Площадь лоджии — 5 квадратных метров. Цена — 46 тысяч долларов в эквиваленте, по 1479 долларов за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ротмистрова, 32

Площадь квартиры — 35 квадратных метров, находится в панельной девятиэтажке 1984 года постройки. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Цена — 46,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1334 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Чкалова, 11

Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в кирпичной хрущевке. В доме уже был сделан капремонт. В квартире полностью заменена электропроводка и сантехническое оборудование, выровнены стены и потолки, установлены новые стеклопакеты и двери. Квартира продается с мебелью, говорится в объявлении о продаже. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1594 доллара за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Краснослободская, 15\1

Квартира расположена в микрорайоне Чижовка. Дом кирпичный, 1969 года постройки, после капремонта. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. Санузел раздельный, балкон застеклен. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1452 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Алтайская, 78\3

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельной девятиэтажке 1982 года постройки. Жилье с новым ремонтом готово к проживанию. Встроенная кухня с бытовой техникой. На полу в комнате — паркет, на кухне и коридоре — плитка. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1463 доллара за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухкомнатные: переулок Клумова, 19

Квартира расположена в хрущевке 1963 года постройки. В прошлом году в доме был капремонт. Площадь квартиры — 46 квадратных метров. Жилье, говорится в объявлении, полностью готово к проживанию. Цена — 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1193 за квадратный метр.


Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость

Калиновского, 7

Квартира площадью 46 квадратных метров находится в панельной хрущевке на пятом этаже. Дом после капремонта. В квартире также был сделан ремонт: установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, заменены все трубы. В коридоре и на кухне пол облицован плиткой, в комнатах полы деревянные. Встроенная кухня с техникой остается новым хозяевам, говорится в объявлении о продаже. Цена — 58,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1276 долларов за квадратный метр.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Кедышко, 13

Квартира площадью 46 квадратных метров со свежим ремонтом расположена в хрущевке 1961 года постройки. В доме был сделан капремонт. Квартира также с ремонтом. Цена — 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1299 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Просто попросила выписать успокоительные». Могут ли не дать права, если лечился у психотерапевта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Чырвоны прамень
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика