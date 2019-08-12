Заезжай и живи. Бюджетные «однушки» и «двушки» столицы, в которые можно заселиться после покупки

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY уже писал о том, почем сейчас продают самые ходовые квартиры в Минске. Однако такое жилье зачастую требует ремонта перед заселением. В новом обзоре — бюджетные однокомнатные и двухкомнатные квартиры столицы, в которые не надо вкладываться после покупки.

Однокомнатные: Калиновского, 43

Квартира площадью 31 квадратный метр в панельной хрущевке 1963 года постройки. В квартире была сделана перепланировка, в результате которой появилась спальня в 9 квадратных метров и кухня-столовая. Жилье продается с мебелью и аксессуарами, говорится в объявлении. Цена — 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1287 за «квадрат».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Волоха, 12

Квартира площадью 31 квадратный метр расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. В объявлении о продаже этого жилья говорится, что текущая его планировка — студия. Площадь лоджии — 5 квадратных метров. Цена — 46 тысяч долларов в эквиваленте, по 1479 долларов за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Ротмистрова, 32

Площадь квартиры — 35 квадратных метров, находится в панельной девятиэтажке 1984 года постройки. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Цена — 46,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1334 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Чкалова, 11

Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в кирпичной хрущевке. В доме уже был сделан капремонт. В квартире полностью заменена электропроводка и сантехническое оборудование, выровнены стены и потолки, установлены новые стеклопакеты и двери. Квартира продается с мебелью, говорится в объявлении о продаже. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1594 доллара за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Краснослободская, 15\1

Квартира расположена в микрорайоне Чижовка. Дом кирпичный, 1969 года постройки, после капремонта. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. Санузел раздельный, балкон застеклен. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1452 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Алтайская, 78\3

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельной девятиэтажке 1982 года постройки. Жилье с новым ремонтом готово к проживанию. Встроенная кухня с бытовой техникой. На полу в комнате — паркет, на кухне и коридоре — плитка. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1463 доллара за «квадрат».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатные: переулок Клумова, 19

Квартира расположена в хрущевке 1963 года постройки. В прошлом году в доме был капремонт. Площадь квартиры — 46 квадратных метров. Жилье, говорится в объявлении, полностью готово к проживанию. Цена — 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1193 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Калиновского, 7

Квартира площадью 46 квадратных метров находится в панельной хрущевке на пятом этаже. Дом после капремонта. В квартире также был сделан ремонт: установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, заменены все трубы. В коридоре и на кухне пол облицован плиткой, в комнатах полы деревянные. Встроенная кухня с техникой остается новым хозяевам, говорится в объявлении о продаже. Цена — 58,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1276 долларов за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Кедышко, 13

Квартира площадью 46 квадратных метров со свежим ремонтом расположена в хрущевке 1961 года постройки. В доме был сделан капремонт. Квартира также с ремонтом. Цена — 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1299 за «квадрат».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by