Цены - от 7 рублей. В Минске пройдет гастрофестиваль супов

Источник материала: Tut.by

С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо «харчо», либо «халаднiк». Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом — бутылочкой воды «Боржоми». Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль «Тбілісоба» , который в этом году пройдет под лозунгом «Свята с грузінскім/беларускім характарам» и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.

Смотрите, как можно пообедать на этой неделе.

Съесть харчо

Бистро Gruzin.by

Где: ул. Ложинская, 4; Новодворский сельсовет, 82 Сколько: 12.55 руб. Сет «Катули гемо» (перевод с груз. — «Грузинский вкус»): острый суп харчо, хачапури по-аджарски.

Лаунж-кафе «Чайхана»

Где: Сурганова 61; Старовиленская, 4 Сколько: 15 рублей Сет «Однажды в Грузии»: харчо, хачапури по-аджарски.

Кафе-пекарня «Пекаридзе»

Где: ул. Платонова, 45 Сколько: 9 руб. Сет «Харчо от души»: харчо с дегустационным сетом хачапури.

Ресторан «Тифлисъ» + кафе «Chito (Чито)»

Где: ул. Толбухина 3; ул. Интернациональная 25А Сколько: 7 руб. Сет «Грузинский вкус»: харчо, лепешка шоти.

Бистро «Хинкали Искали»

Где: проспект Независимости, 40 Сколько: 9 руб. Сет «Горячая Грузия»: харчо на баранине, лепешка шоти.

Съесть холодник

Ресторан «Butler» + гастропаб «Bernardin»

Где: ул. Герцена 4; ул. Кирилла и Мефодия, 8 Сколько: 7 руб. Сет «Дружба народов»: холодник с картофельными дольками.

Ресторан «Медвежино»

Где: ул. Одоевского 117 Сколько: 7 руб. Сет «Беларускi смак»: холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель.

Ресторан «Раковский бровар»

Где: ул. Витебская, 10 Сколько: 7 руб. Сет «Холоднидзе с Боржомидзе»: свекольный холодник, отварной картофель.

Ресторан «Гостиный двор»

Где: ул. Советская, 17 Сколько: 12.5 руб. Сет «Холодник по-пански»: холодник, печеный картофель с лесными грибами.

Ресторан «У Франциска»

Где: пр. Независимости, 19 Сколько: 7 руб. Сет «Смачна есцi»: бабушкин холодник, картофельные дольки.

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