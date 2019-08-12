Цены - от 7 рублей. В Минске пройдет гастрофестиваль супов

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Tut.by
С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо «харчо», либо «халаднiк». Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом — бутылочкой воды «Боржоми». Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, , который в этом году пройдет под лозунгом «Свята с грузінскім/беларускім характарам» и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии. юбилейный фестиваль «Тбілісоба»
Смотрите, как можно пообедать на этой неделе.
Съесть харчо
Бистро Gruzin.by
Где: ул. Ложинская, 4; Новодворский сельсовет, 82
Сколько: 12.55 руб.
Сет
«Катули гемо» (перевод с груз. — «Грузинский вкус»): острый суп харчо, хачапури по-аджарски.
Лаунж-кафе «Чайхана»
Где: Сурганова 61; Старовиленская, 4
Сколько: 15 рублей
Сет
«Однажды в Грузии»: харчо, хачапури по-аджарски.
Кафе-пекарня «Пекаридзе»
Где: ул . Платонова, 45
Сколько: 9 руб.
Сет
«Харчо от души»: харчо с дегустационным сетом хачапури.
Ресторан «Тифлисъ» + кафе «Chito (Чито)»
Где: ул. Толбухина 3; ул. Интернациональная 25А
Сколько: 7 руб.
Сет
«Грузинский вкус»: харчо, лепешка шоти.
Бистро «Хинкали Искали»
Где: проспект Независимости, 40
Сколько: 9 руб.
Сет
«Горячая Грузия»: харчо на баранине, лепешка шоти.
Съесть холодник
Ресторан «Butler» + гастропаб «Bernardin»
Где: ул. Герцена 4; ул. Кирилла и Мефодия, 8
Сколько: 7 руб.
Сет
«Дружба народов»: холодник с картофельными дольками.
Ресторан «Медвежино»
Где: ул. Одоевского 117
Сколько: 7 руб.
Сет
«Беларускi смак»: холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель.
Ресторан «Раковский бровар»
Где: ул. Витебская, 10
Сколько: 7 руб.
Сет
«Холоднидзе с Боржомидзе»: свекольный холодник, отварной картофель.
Ресторан «Гостиный двор»
Где: ул. Советская, 17
Сколько: 12.5 руб.
Сет
«Холодник по-пански»: холодник, печеный картофель с лесными грибами.
Ресторан «У Франциска»
Где: пр. Независимости, 19
Сколько: 7 руб.
Сет
«Смачна есцi»: бабушкин холодник, картофельные дольки.
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Минск
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С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо «харчо», либо «халаднiк».