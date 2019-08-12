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Цены - от 7 рублей. В Минске пройдет гастрофестиваль супов

13.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо «харчо», либо «халаднiк». Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом — бутылочкой воды «Боржоми». Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль «Тбілісоба», который в этом году пройдет под лозунгом «Свята с грузінскім/беларускім характарам» и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.

Смотрите, как можно пообедать на этой неделе.

Съесть харчо

Бистро Gruzin.by


Где: ул. Ложинская, 4; Новодворский сельсовет, 82

Сколько: 12.55 руб.

Сет «Катули гемо» (перевод с груз. — «Грузинский вкус»): острый суп харчо, хачапури по-аджарски.

Лаунж-кафе «Чайхана»


Где: Сурганова 61; Старовиленская, 4

Сколько: 15 рублей

Сет «Однажды в Грузии»: харчо, хачапури по-аджарски.

Кафе-пекарня «Пекаридзе»


Где: ул. Платонова, 45

Сколько: 9 руб.

Сет «Харчо от души»: харчо с дегустационным сетом хачапури.

Ресторан «Тифлисъ» + кафе «Chito (Чито)»


Где: ул. Толбухина 3; ул. Интернациональная 25А

Сколько: 7 руб.

Сет «Грузинский вкус»: харчо, лепешка шоти.

Бистро «Хинкали Искали»


Где: проспект Независимости, 40

Сколько: 9 руб.

Сет «Горячая Грузия»: харчо на баранине, лепешка шоти.

Съесть холодник

Ресторан «Butler» + гастропаб «Bernardin»


Где: ул. Герцена 4; ул. Кирилла и Мефодия, 8

Сколько: 7 руб.

Сет «Дружба народов»: холодник с картофельными дольками.

Ресторан «Медвежино»


Где: ул. Одоевского 117

Сколько: 7 руб.

Сет «Беларускi смак»: холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель.

Ресторан «Раковский бровар»


Где: ул. Витебская, 10

Сколько: 7 руб.

Сет «Холоднидзе с Боржомидзе»: свекольный холодник, отварной картофель.

Ресторан «Гостиный двор»


Где: ул. Советская, 17

Сколько: 12.5 руб.

Сет «Холодник по-пански»: холодник, печеный картофель с лесными грибами.

Ресторан «У Франциска»


Где: пр. Независимости, 19

Сколько: 7 руб.

Сет «Смачна есцi»: бабушкин холодник, картофельные дольки.

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Теги: Минск
 
 
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С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо «харчо», либо «халаднiк».
 
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