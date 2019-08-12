«Хочу выселить невестку с внучкой из своей квартиры. Как это сделать?». На письмо свекрови отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

В колонке «Советы адвоката» квалифицированный специалист разбирает письма читателей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Сегодня мы публикуем рассказ свекрови, которая делит квартиру с бывшей невесткой.

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— На прошлой неделе прочитала статью про бабушку, которая хочет общаться с внуком.

У меня все наоборот: ни невестку видеть не хочу, ни внучку! Я прописала их в своей квартире, понятное дело, когда еще все хорошо было и они жили семьей с моим сыном. Он все давил на меня: «Марина говорит, ты ее не любишь», «Мама, надо прописать Марину в квартиру, она обижается», «Что ты с Мариной, как с неродной»… Марина — это моя невестка. А я как чувствовала. Но куда я могла деться, когда меня просил родной сын? Я ее прописала. А потом и внучка родилась, прописали в квартире и ее.

С тех пор прошло много лет, внучке уже 16 исполнилось.

Два года назад у сына с женой все окончательно разладилось. Закончилось тем, что невестка сына из моей квартиры выгнала. Мы с мужем живем на даче, поэтому нам их разборки постольку-поскольку. Но сын в итоге теперь квартиру снимает, потому что жить с ней он не может. Нам приходится ему помогать. Возвращаться в квартиру он отказывается. Равно как и невестка наша отказывается выезжать из квартиры. А ведь у ее родителей есть своя квартира. Так, может, пора переехать к ним? Но нет, она не хочет.



Фото: pixabay.com

А внучка заняла ее сторону. В последний раз, когда мы к ним приезжали нормально поговорить, она громче матери орала, как мы их, бедных, обижаем.

Короче, понятно одно: сами они в жизни из нашей квартиры не выедут, надо выселять. В интернете я прочитала, что если сын разведется с ней, то невестка станет мне бывшим членом семьи и я ее спокойно выселю. Так ли это? Внучку выселить не могу, но она следом за матерью пойдет: должен же ее кто-то воспитывать.

Комментарий адвоката

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

Из вашего обращения усматривается намерение выселить невестку по п. 2 ст.95 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь).

Норма гласит: по общему правилу, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением и не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию собственника без предоставления другого жилого помещения.

Исключения могут быть установлены брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

В обращении отсутствует информация, позволяющая полагать, что в вашем случае данные исключения имеют место.

Вместе с тем вы заблуждаетесь относительно статуса своей невестки. Так, в соответствии с вашим планом, вы предполагаете, что после расторжения брака между ней и вашим сыном она станет бывшим членом вашей семьи. Но это не так.



Фото: pixabay.com

Следует знать: применительно к вашей ситуации к бывшим членам семьи закон относит граждан, утративших статус члена семьи собственника в результате расторжения брака, лишения родительских прав, расторжения письменного соглашения о признании членом семьи или по иным основаниям, предусмотренным законодательством, и продолжающих проживать в жилом помещении собственника (п. 3 ст.1 ЖК Республики Беларусь).

Очевидно, что ни одно из указанных оснований вам не подходит.

Проблема заключается в том, что в настоящее время по закону ваша невестка не является членом вашей семьи. Чтобы не быть голословной, привожу нормы, подтверждающие это.

Согласно п. 62 ст.1 ЖК Республики Беларусь, членами семьи собственника жилого помещения признаются:

его супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родители, усыновители (удочерители); родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, при условии того, что они проживают совместно с собственником и ведут с ним общее хозяйство; иные родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы. Однако условий для признания лиц, перечисленных в п. 3 членами семьи собственника, еще больше: мало того что они должны проживать совместно с собственником и вести с ним общее хозяйство, они должны также заключить письменное соглашение о признании членом семьи.

На заметку:

родственниками закон признает близких родственников (то есть супруга (супругу), родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабку и внуков), а также иных граждан, находящихся в родственной связи, имеющих общих предков до прадеда и прабабки включительно (п. 49 ст.1 ЖК Республики Беларусь);

закон признает близких родственников (то есть супруга (супругу), родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабку и внуков), а также иных граждан, находящихся в родственной связи, имеющих общих предков до прадеда и прабабки включительно (п. 49 ст.1 ЖК Республики Беларусь); свойственниками закон признает родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабку и внуков супруга (супруги) (п. 51 ст.1 ЖК Республики Беларусь)

закон признает родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабку и внуков (п. 51 ст.1 ЖК Республики Беларусь) иные граждане, если они проживают с собственником не менее пяти лет, ведут с ним общее хозяйство и признаны в судебном порядке членами его семьи.



Фото: pixabay.com

При внимательном изучении приведенной выше информации вы не найдете пункта, который позволил бы отнести супругу вашего сына к членам вашей семьи. Как следствие, утратить данный статус, расторгнув брак с вашим сыном, и стать бывшим членом вашей семьи она также не может.

В то же время п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь позволяет вам выселить без предоставления другого жилого помещения не только бывшего члена своей семьи, но и других граждан, имеющих право владения и пользования данным жилым помещением и не имеющих доли в праве общей собственности на него.

Именно к такой категории — иных граждан — относится ваша невестка. То есть теоретически закон позволяет вам выселить ее по вышеуказанному основанию.

Однако при изложенных вами обстоятельствах сделать это не получится по следующим основаниям. Ваша невестка осуществляет родительскую заботу о вашей несовершеннолетней внучке, у которой также есть право владения и пользования квартирой. Поэтому до совершеннолетия последней выселить супругу вашего сына (даже если она станет его бывшей супругой) по п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь без предоставления другого жилого помещения не представляется возможным.

Анализ судебной практики свидетельствует, что вы далеко не первая, кто заблуждается в этом вопросе. По этой причине относительно недавно — 26.06.2019 — года президиум Верховного суда Республики Беларусь в постановлении № 3 «О практике применения судами жилищного законодательства при рассмотрении дел о выселении из жилых помещений по требованию собственника жилого помещения» снял все существующие спорные вопросы в данной части.



Фото: pixabay.com

А именно: в п. 3 указанного постановления было прямо закреплено то, что при рассмотрении споров о выселении по основаниям п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь судам необходимо учитывать, что родитель несовершеннолетнего ребенка, являющегося членом семьи собственника жилого помещения, при выполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка может проживать с ним в одном жилом помещении до его совершеннолетия, в том числе в случае, когда сам утратил статус члена семьи собственника этого жилого помещения в результате расторжения брака, признания брака недействительным.

Мой личный совет: учитывая информацию, которую вы привели в своем обращении, на сегодняшний день у вас нет законных оснований для выселения невестки по п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь. Выселить ее по данному основанию вы сможете только после достижения вашей внучкой совершеннолетия.

Однако с учетом сложившихся конфликтных отношений не исключена вероятность выселения супруги вашего сына по иным основаниям. Для поиска выхода из сложившейся ситуации рекомендую проработать иные основания для ее выселения, например по п. 4 абз.1 ст. 85 ЖК Республики Беларусь. Подробно данный вопрос был рассмотрен ранее в рамках данной колонки в статье «Хочу выселить бывшего мужа из квартиры: адвокат отвечает читательнице».

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах и иных организациях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.