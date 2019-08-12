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Скальный город в Иордании

13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Загадочный и необычный скальный город, про который находили время писать мудрецы древности, и который даже упоминался в Библии. Именно здесь Моисей извлек воду из скалы, а местная речушка до сих пор носит название Вади-Муса, что в переводе означает «река Моисея». Речь идет о древнем городе Петра в Иордании. Познакомимся поближе с этой достопримечательностью, входящей в список новых чудес света.

Петра расположена в скалистой местности по дороге в курорт Акабу от Мертвого моря. В былые времена здесь пролегал путь «дороги благовоний». Позже с образованием государства Эдом, библейского врага Израиля, здесь появилось первое поселение. На местном языке оно получило название Села, что означает камень. Позже греки перевели «камень» в «Петра», в таком виде название города дошло и до наших времен.

На границеIV-IIIтысячелетия до нашей эры в этой местности решили обосноваться набатейские арабы-кочевники, которые в труднодоступном месте построили свою столицу — город Петра. Попасть в город действительно было сложно, так как сюда шел только один вход через узкое ущелье. Даже знаменитым римским полководцам, решившим завоевать набатеев, пришлось снимать осаду из-за постоянных неудач. Но все равно сIвека нашей эры набатеи добровольно присоединяются к Римской империи, что в целом положительно сказалось на развитии города.


В связи со скальным расположением города, жителям древнего города Петра в Иордании приходилось ухищряться, чтобы возводить жилые и прочие постройки. Эти древние мастера могли сооружать их прямо в скале, при этом по украшениям и архитектуре не уступая великим греческим и римским зодчим. Произошедшее в 363 году землетрясение сильно повредило Петру, жители покинули этот город, и лишь кочевники стали его обитателями.

Лавры открытия забытой древней набатейской столицы принадлежат Иоганну Людвигу Буркхардту. Притворившись купцом, он в 1812 году узнает от местных бедуинов, что легендарный древний город Петра существует и расположена недалеко. Позже в сопровождении проводника он все же добирается до долины Вади-Муса и находит набатейские руины Петры в Иордании.

Загадкой остается и то, как же все-таки строители вырезали здание в храме. Как правило, в таких случаях нужно сооружать строительные леса, но деревьев в этом районе не было. Оставалось лишь, пользуясь развалами в скале, забираться наверх и начинать работу оттуда. При этом неизвестно как рабочим удавалось трудиться на большой высоте «на весу», неизвестно также и как они оценивали размеры и масштабы будущей постройки.

Всего в каменной Петре сохранилось несколько сотен скальных помещений. Их фасады отражают всю историю строительства города — от самых грубых до искусно выполненных с заимствованными античными традициями строительства.

В любом случае сооружения Петры набатейских мастеров отличаются своей самобытностью, а ведь стоит еще вспомнить, что до своего великого строительства набатеи были всего лишь кочевниками.

В настоящее время это место привлекает тысячи туристов, желающих погрузиться в атмосферу древнего скального зодчества и стать свидетелями великих произведений искусства.

 
 
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Загадочный и необычный скальный город, про который находили время писать мудрецы древности, и который даже упоминался в Библии. Именно здесь Моисей извлек воду из...
 
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