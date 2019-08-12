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Когда минское метро перейдет на зимний график

13.08.2019 08:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Изменения в движении поездов минского метрополитена произойдут 26 августа.

Об этом сообщил начальник службы движения ГП «Минский метрополитен» Игорь Дадалко 12 августа, передает агентство «Минск-Новости».

Он отметил, что интервал между движением поездов на обеих линиях метро будет сокращен в связи с переходом с летнего на зимний график.

По летнему графику поезда ходят с 1 июля, сейчас интервал движения составляет в часы пик 2,5 минут на Московской линии метро и 3 минуты – на Автозаводской. С 26 aвгуста пoезда снoва будут ходить с двухминутным интeрвалoм в часы пик на oбеих линиях.

Летом пассажиропоток в столичном метро традиционно меньше. В этом году в июне-июле он сократился на 100-120 тысяч человек по сравнению с апрелем-маем. В целом за первое полугодие минская подземка перевезла около 166,266 миллиона пассажиров. Станции первой линии более востребованы – 94,85 миллиона человек. На станции второй линии входили 71,415 миллиона.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в движении поездов минского метрополитена произойдут 26 августа.
 
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