|
Когда минское метро перейдет на зимний график
Источник материала: БДГ
Изменения в движении поездов минского метрополитена произойдут 26 августа.
Об этом сообщил начальник службы движения ГП «Минский метрополитен» Игорь Дадалко 12 августа, передает агентство
Он отметил, что интервал между движением поездов на обеих линиях метро будет сокращен в связи с переходом с летнего на зимний график.
По летнему графику поезда ходят с 1 июля, сейчас интервал движения составляет в часы пик 2,5 минут на Московской линии метро и 3 минуты – на Автозаводской. С 26 aвгуста пoезда снoва будут ходить с двухминутным интeрвалoм в часы пик на oбеих линиях.
Летом пассажиропоток в столичном метро традиционно меньше. В этом году в июне-июле он сократился на 100-120 тысяч человек по сравнению с апрелем-маем. В целом за первое полугодие минская подземка перевезла около 166,266 миллиона пассажиров. Станции первой линии более востребованы – 94,85 миллиона человек. На станции второй линии входили 71,415 миллиона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в движении поездов минского метрополитена произойдут 26 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)