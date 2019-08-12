15 августа 2019 г. с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-05-93 состоится «прямая телефонная линия» с директором КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Андреем Юрьевичем Клусовым.

 

 

У волковысских коммунальников новый директор

 