15 августа 2019 г. с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-05-93 состоится «прямая телефонная линия» с директором КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Андреем Юрьевичем Клусовым.
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Директор ВКХ проведет прямую линию
13.08.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
15 августа 2019 г. с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-05-93 состоится «прямая телефонная линия» с директором КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Андреем Юрьевичем Клусовым.
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15 августа 2019 г. с 10.00 до 11.00 часов по тел. 2-05-93 состоится «прямая телефонная линия» с директором КУП «Волковысское коммунальное...
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