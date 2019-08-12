ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А1 представил в Беларуси свой первый смартфон

13.08.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

А1 представил в Беларуси свой первый смартфон
АиФ

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 представил первый смартфон под собственной торговой маркой «А1 Альфа».

Новинка имеет 6,26-дюймовый экран, двойную основную камера 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта для качественной фото- и видеосъемки, а также 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Мобильное устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 9.0 Pie и представлено в магазинах А1 в двух цветах корпуса – черном и бирюзовом.

Производителем смартфона выступила компания ZTE. Для действующих и новых абонентов компании на покупку «А1 Альфа» действуют условия: специальная цена от 199 рублей при единоразовом платеже, а также 9,90 рубля в месяц при покупке в 30-месячную рассрочку. 

А1 представил в Беларуси свой первый смартфон
Velcom завершит ребрендинг и станет A1
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смартфон «А1 Альфа» был создан специально для A1 Telekom Austria Group.
 
Новости дня
Новости разные
 
У пачатку тыдня чакаюцца навальніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика