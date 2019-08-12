А1 представил в Беларуси свой первый смартфон

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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 представил первый смартфон под собственной торговой маркой «А1 Альфа».

Новинка имеет 6,26-дюймовый экран, двойную основную камера 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта для качественной фото- и видеосъемки, а также 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Мобильное устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 9.0 Pie и представлено в магазинах А1 в двух цветах корпуса – черном и бирюзовом.