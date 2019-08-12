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С учетом всех предпочтений. На центральном рынке Несвижа прошла районная ярмарка «Школьный базар»

13.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье на центральном рынке Несвижа прошла районная ярмарка «Школьный базар», на которой

продукцию самых различных

торговых марок представили

государственные предприятия и индивидуальные предприниматели.

С учетом всех предпочтений. На центральном рынке Несвижа прошла районная ярмарка «Школьный базар»

Заботливые родители со своими детьми внимательно рассматривали ассортимент, переходя от палатки к палатке. И выбирать было из чего — одни рюкзаки представлены в ценовом диапазоне от 18 до 50 руб. Всё зависит от качества, функциональности и бренда. Как поделилась индивидуальный предприниматель Юлия,  детям помладше больше нравятся яркие, с рисунками школьные сумки. А ребята постарше берут  более сдержанные рюкзаки.

Что касается канцтоваров, то родители или сами школьники обычно закупают всё по спискам. Причем списки эти очень подробны — даже количество, если нужно, цветных карандашей будет указано. На сборы  младшеклассника уходит рублей 50 — 60. А на учащегося средних классов (если брать полный комплект тетрадей для лабораторных работ) — до 110 руб. Кроме покупки канцелярских принадлежностей, важным является и выбор школьной формы. Дети быстро растут, поэтому и докупать тот или иной элемент гардероба приходится часто.

С учетом всех предпочтений. На центральном рынке Несвижа прошла районная ярмарка «Школьный базар»

В палатке Несвижского райпо продавец Оксана Залесская рассказала, что у них идет распродажа: от 50 % скидка на обувь и костюмы. Благодаря чему брюки можно приобрести от 10 рублей, кожаные туфли — от 18. Рубашки можно найти за 20 руб.

С учетом всех предпочтений. На центральном рынке Несвижа прошла районная ярмарка «Школьный базар»

— Мы сотрудничаем с «Белкрэдо», «Ком-Интерном», у них ткани качественные, хорошие, — говорит Оксана. — Чаще берут раздельно элементы костюма, чем всё вместе.

Продавцы от «Аленки» КУП «Магазин № 3  г. Несвижа» поделились, что костюмы берут хорошо, особенно мальчики. Если не подбирают подходящий — берут отдельно брюки, безрукавку…  По составу ткани родители ориентируются на хлопок. Вся одежда — ведущих белорусских фабрик: «Калін-ка», «Світанак», «8 Марта», «Белль Бимбо». Хорошо продаются и рюкзаки, но чаще во время новогодних каникул, когда купленные подешевле рвутся и родители решают, что лучше дороже, но качественнее.

Частные предприниматели из Новогрудка  Людмила и Александр  рассказали, что лучший товар у них от швейных фабрик «Надзея» и «Ярон». Качество очень хорошее, но покупателей мало — дорого:

— Даем скидки в 30 %  на белорусский товар. Костюмы качественные, но сейчас такой выбор, что не так просто всё распродать.

И действительно — школьных товаров много. Даже самый требовательный покупатель найдет, чем порадовать своего ребенка. Главное, чтобы качество соответствовало и ребенку нравилось.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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