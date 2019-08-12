Обозначение дома — непременное требование служб. Кто несет ответственность за установку и содержание домовых знаков?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наверняка многим приходилось хоть раз слышать или произносить фразу: «Ваш дом пока найдешь…». А ведь выход в данной ситуации довольно прост. Нужный адрес найти без проблем помогут аншлаги и домовые знаки, которые будут служить навигатором для гостей или работников служб. Отыщет ли безымянный дом в лабиринте улочек «скорая», милиция, МЧС, другая служба? Чтобы работникам экстренных служб не пришлось гадать, «где эта улица, где этот дом?», и долго блуждать в поиске их, жители частной застройки должны позаботиться о правильном обозначении своих домов.

— К сожалению, в частном секторе иногда можно растеряться, — говорит мастер службы внутридомового газового оборудования Несвижского РГС ПУ «Столбцыгаз» Дмитрий Шейко. — Нередки случаи, когда домовладельцы подают заявку на техническое обслуживание газового оборудования или подключение газовой плиты, а отыскать нужный адрес у нас не получается. В итоге — неразбериха на уличных табличках становится причиной конфликта. Среди наиболее «проблемных» в этом плане населенных пунктов отметил бы деревни Коптевщину, Каролину, Большую Лысицу. А ведь обозначение дома — непременное требование служб. Каждое здание, сооружение, домовладение должно иметь свой адрес.

Закон гласит: ответственность за установку и содержание домовых знаков несут владельцы зданий и сооружений, в частном секторе — домовладельцы, на квартирах — владельцы или наниматели.

Заказать домовой знак можно в любой рекламной мастерской или другой специализированной организации или изготовить его самостоятельно. Главное, чтобы информация соответствовала правилам размещения домовых знаков. Мы сами должны позаботиться и сделать мир вокруг более удобным и легким для жизни.

Оксана ГРОХ.