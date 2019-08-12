ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автоледи на буксире въехала в бетонную стену

13.08.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Автоледи на буксире въехала в бетонную стену
ГАИ УВД Витебского облисполкома

«Ровер» буксировался на гибкой сцепке. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и въехала в бетонное ограждение, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска

По словам женщины, она не смогла остановить автомобиль самостоятельно, свернула вправо, чтобы уйти от столкновения с буксирующим авто. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения.

В ГАИ напоминают: при буксировке механических транспортных средств необходимо руководствоваться Главой 25 Правил дорожного движения, причем должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление. 

Автоледи на буксире въехала в бетонную стену
В Италии пьяный белорус ехал с «голыми» колесами на фуре
Подробнее

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вчера вечером на ул. Центральной городского поселка Витьба.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любви противиться не стоит». Эдита Пьеха - о возрасте, судьбе и семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика