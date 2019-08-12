Автоледи на буксире въехала в бетонную стену

«Ровер» буксировался на гибкой сцепке. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и въехала в бетонное ограждение, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.
По словам женщины, она не смогла остановить автомобиль самостоятельно, свернула вправо, чтобы уйти от столкновения с буксирующим авто. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения.
В ГАИ напоминают: при буксировке механических транспортных средств необходимо руководствоваться Главой 25 Правил дорожного движения, причем должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление.