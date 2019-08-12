Автоледи на буксире въехала в бетонную стену

Источник материала: Аргументы и факты

«Ровер» буксировался на гибкой сцепке. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и въехала в бетонное ограждение, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

По словам женщины, она не смогла остановить автомобиль самостоятельно, свернула вправо, чтобы уйти от столкновения с буксирующим авто. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения.