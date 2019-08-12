«Любви противиться не стоит». Эдита Пьеха - о возрасте, судьбе и семье

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на солидный возраст, звезда даст большой сольный концерт. Билетов в кассах не было уже за неделю. Как сложилась жизнь легендарной певицы, чему она радуется и о чем сожалеет, Эдита Пьеха рассказала в интервью «АиФ».

На сцену – в лыжных ботинках

– Эдита Станиславовна, вы первой на нашей эстраде ввели традицию - день рождения отмечать на сцене. А как все начиналось?

- Ваши выступления всегда – настоящий спектакль, с музыкой, красивыми платьями. Какие новинки моды у вас в почете сейчас?

- Моим постоянным модельером много лет был Вячеслав Зайцев. А в последние время сотрудничаю с Ириной Владимировной Танцуриной. Это наш ленинградский мастер. Она придумала образы и на этот раз. Ничего экстравагантного не планирую. Я никогда не была жертвой моды. Одевала всегда только то, что грело мое сердце. Однажды в центральной газете про меня написали целую статью под названием «Не модная певица, которая всегда в моде».

- Ходят легенды, как в свой самый первый концерт в 1955-м, на сцене Ленинградской консерватории, вы вышли в вязаном свитере и лыжных ботинках.

- Да, купила их на стипендию. Во-первых, считала, что они самые элегантные, а во-вторых, никакой выходной одежды у меня просто не было. Правда, быстро поняла, что с моим нарядом что-то не так. В зале воцарилась тишина. Там сидели мужчины в хороших костюмах, университетские профессора, их жены в бархате. И я – в лыжных ботинках. Но когда спела, на мой «наряд» уже никто внимания не обращал. Все искренне аплодировали, для меня это было самое главное.

Мне когда-то давным-давно, на заре туманной юности, сделали замечание. Один музыкальный критик сказал, мол «эту кабацкую певичку надо выстирать по самое декольте». Это было в 1959 году. Но прошло время. И однажды этот критик вышел на сцену и признал, что был не прав: «Я имел неосторожность быть невеждой и сказать такое про вас. Я приношу публично свои извинения». Так что правда восторжествовала по отношению ко мне. Но так бывает не всегда.



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Без свадебного платья

- Но вы любите светлые цвета, а в своем доме за городом создали даже своеобразный музей стиля.

- Это не музей, я далека от какой бы то ни было «мемориальности», «увековечивания». Все гораздо скромнее и уютнее - просто «павильон воспоминаний». Там собраны многие памятные для меня вещи: шляпки, туфли, концертные платья, программки, афиши. Выставлены и награды. Стоит кофеварка, самовар, чтобы принимать друзей, вести душевные разговоры. Что касается белого цвета – это месть. Я трижды была замужем и ни разу не надевала свадебное платье. Сначала не было денег, а потом уже не по возрасту.

- Вы не скрываете, что в вашей жизни была большая любовь - с первым мужем Александром Броневицким. К сожалению, союз распался. Можно ли было сохранить отношения?

Всячески на меня давил, даже унижал. Так, не дал научиться плавать – приревновал к тренеру. Не считал нужным, чтобы я изучала нотную грамоту, хотя это было необходимо для работы. Презрительно относился, если говорила, что хочу водить машину. И откуда бы ни возвращалась, портнихи или парикмахера, спрашивал: «Где шлялась?» Но у нас была и большая любовь, а любви противиться не стоит. Если она придет, это счастье, которое надо не упустить и беречь.

- Вы уже много лет живете в обычном садоводстве Ленинградской области. Чем же привлекает такое уединение?

- Здесь очень хорошо, спокойно. Когда начинала строительство, мне предлагали участок в кооперативе творческих работников, где обосновалось немало известных людей. Я туда приехала посмотреть, и как-то сразу стало душно. А в моей «деревне», практически в лесу, все просто, открыто. Замечательная природа. Добрые, душевные соседи, которые делятся урожаями со своих огородов.

Много гуляю. У меня 30 соток, вот и обхожу свое имение, посижу на солнышке. Радуюсь, когда хорошая погода, когда легко дышится. На фитнес не хожу, в театр тоже, хотя раньше выбиралась. Люблю животных, ведь они так нуждаются в нашей любви и защите. Когда-то в загородном доме у меня было сразу пять собак. Но, к сожалению, они не вечные. Осталось две. И еще двух не так давно взяла из питомника. Все они очень верные, добрые и ласковые.

Движение – лучшее лекарство

- Также вы давно придерживаетесь определенной системы питания.

- У меня простой рацион, ближе к крестьянской пище. Мяса ем мало, масло не употребляю. В основном овощи, капуста, рыба. Люблю травяные чаи. С детства не ела роскошной пищи и сейчас прекрасно обхожусь без икры и прочих деликатесов. Мы жили бедно, нередко голодали, мама мне давала только картошку, клецки и хлеб. Правда, всегда утверждала, что есть нужно красиво – даже если нечего. Поэтому сваренные селедочные головы подавались в изящной посуде, а на стол накрывалась красивая скатерть.

Помню, когда первый раз приехала в Ленинград, сразу купила несколько банок сгущенки. Ничего вкуснее, казалось, быть не может. До сих пор люблю пирожные, они для меня - как награда. Когда устаю, съедаю что-нибудь вкусненькое, и чувствую, что делается легче. Всегда была стройной - на концертах лишние калории быстро сжигались за счет нервного напряжения. Люблю движение в любых видах – это одно из самых лучших лекарств.