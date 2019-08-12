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Бабарико: «Посмотрите на Европейские игры и ВВП на душу населения. У меня когнитивный диссонанс»
Источник материала: Партизан
Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико
«Чтобы построить социализм, нужно быть богаче, чем при капитализме. Посмотрите на Европейские игры и на данные по ВВП на душу населения. Мы пытаемся позволить себе такие вещи, которые может позволить себе только очень богатая страна. У меня когнитивный диссонанс между желаниями и возможностями», — сказал Бабарико для
Напомним, что спортивный форум прошел с 21 июня по 30 июня в Минске. По последним данным, затраты на проведение II Европейских игр составили 540 миллионов рублей. Всего белорусские атлеты завоевали 69 наград, из них 34 — в олимпийских дисциплинах.
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Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико поделился мнением о проведении Европейских игр в Беларуси.
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