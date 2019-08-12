Бабарико: «Посмотрите на Европейские игры и ВВП на душу населения. У меня когнитивный диссонанс»

«Чтобы построить социализм, нужно быть богаче, чем при капитализме. Посмотрите на Европейские игры и на данные по ВВП на душу населения. Мы пытаемся позволить себе такие вещи, которые может позволить себе только очень богатая страна. У меня когнитивный диссонанс между желаниями и возможностями», — сказал Бабарико дляа office life.