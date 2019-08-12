|
Белоруска организовала нелегальное казино в российском Домодедове
Источник материала: Партизан
Гражданка Беларуси организовала и проводила азартные игры в российском городе Домодедово.
29-летняя белоруска со своим сожителем с июня 2018 по февраль 2019 года незаконно содержала казино в нежилом помещении.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч российских рублей (4,6 тысячи долларов),
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданка Беларуси организовала и проводила азартные игры в российском городе Домодедово.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)