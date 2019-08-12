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Киргизстан: что стоит за битвой президентов

13.08.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем экс-президент Киргизстана не угодил действующему президенту и почему преемник хочет избавиться от предшественника

Киргизстан: что стоит за битвой президентов
В Киргизстане решением суда помещен в СИЗО четвертый президент республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Попробуем разобраться - чем экс-президент не угодил действующему президенту Жээнбекову и почему тот хочет избавиться от своего бывшего политического наставника, который помогал ему стать президентом, пишет liga.net

Киргизстан является небольшим "островком демократии" в Средней Азии, и особенности национальной политики окружающих ее стран позволяют с наблюдать за тем, как киргизский народ указывает на дверь своим бывшим президентам, как на явление для региона достаточно экзотическое.


Но если раньше народу не нравилось, что власть его не слушает, то теперь дело далеко не в избирателях. Несмотря на совершенные Алмазбеком Атамбаевым ошибки, он все-таки стал первым президентом Киргизстана, который ушёл сам - и оставил преемником Сооронбая Жээнбекова. Преемник, как показали недавние события, был в курсе многих дел Атамбаева, - что совсем неудивительно, поскольку еще во время его правления он был назначен премьер-министром Киргизстана. Похоже, его задело то, что Атамбаев, будучи сам не безгрешен, решил начать его критиковать.

Выступая перед народом 17 марта, Атамбаев извинился за то, что привел к власти Жээнбекова, и попросил того "одуматься". "Остановись, пока не поздно! Потому что народ – это селевой поток. Народ вытерпит. Но до каких пор он будет терпеть, не знаю. Если однажды народ проснется, его никто не сможет остановить. Мы уже видели такое", - заявил тогда экс-президент.

Жеэнбекова это заявление разозлило, и он под влиянием эмоций начал совершать ошибки. Например, он не учёл, что значительная часть его команды пришла из одной партии с Атамбаевым и все еще верна предыдущему президенту. Именно поэтому первый штурм дома Атамбаева оказался неуспешным. Несмотря на выключенный интернет, связь и электричество, Атамбаев сумел сообщить своим сторонникам о готовящемся штурме. Это привело к захвату спецназовцев и смерти одного из них.


Лишение  экс-президента статуса неприкосновенности также стало одной из больших ошибок действующего президента. Казалось бы, в ответном выступлении он дал неплохой ответ Атамбаеву, заявив, что "боролся с семейным и клановым правлением, и никогда его не допустит". Однако важной частью ментальности Средней Азии является взрывной темперамент мужчин, которые не прощают своих противников. Именно из-за нее двое взрослых начали играть в ру "это не я такой, а ты сам такой", хуже того - вывели конфликт в публичную плоскость.
 
 
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Чем экс-президент Киргизстана не угодил действующему президенту и почему преемник хочет избавиться от предшественника
 
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