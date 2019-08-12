Фактчек: могла ли ГАИ за 5 дней остановить 200 тысяч авто без техосмотра?

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Всего за 5 дней инспекторы остановили и оштрафовали около 200 тысяч водителей без допуска к участию в дорожном движении!





Еврорадио. Перед началом акции ГАИ сообщала, что примерно столько же — 195 тысяч штрафов — было выписано за непройденный техосмотр с начала 2019 Года! Неужели всего за 5 дней инспекторы ГАИ удвоили этот показатель, задалось вопросом





Для этого нужно было останавливать по 40 тысяч нарушителей в день — 1666 за час, если работать в три смены! Верится с трудом.





Анна Банадык. – Это неправильная информация! Они [«Беларусь 1»] уже удалили эту новость . Дело в том, что у них там молодой редактор, и он выдал в эфир совсем неправильные цифры, — сообщила Еврорадио пресс-секретарь УГАИ МВД









По словам Банадык, «около 200 тысяч» — это то самое количество нарушителей без техосмотра с начала года, о котором сообщалось раньше. Итогов нынешней акции еще не подводили.



