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«Выборов в Беларуси нет и пока не ожидаются». Оппозиция готовит к осени 2 тысячи наблюдателей
Источник материала: Партизан
Во время парламентских выборов кампания наблюдения «Право выбора» планирует выдвинуть 350 кандидатов в члены избирательных комиссий и подготовить 2 тысячи наблюдателей. Наблюдение будет организовано в 18 избирательных округах.
Sputnik.by
Представители «Право выбора», в которую вошли ОГП, БНФ, БСДП, БХД, партия «Зеленые», партия Свободы и Прогресса, профсоюз РЭП и движение «За Свободу», на пресс-конференции рассказали, что акцент в этом году кампания хочет сделать на наблюдении за процессом включения граждан в участковые комиссии, явке избирателей на участки, а также на процессе подсчета голосов.
К слову, в мае ЦИК отказался включать предложения, разработанные кампанией «Право выбора», в методические рекомендации для членов участковых избирательных комиссий. Среди предложений было, например: разрешить фото- и видеосъемку на участках для голосования во время подсчета голосов, а также обязать членов комиссий демонстрировать бюллетени и оглашать результаты.
Лидер «За Свободу» Юрий Губаревич отметил, что перед каждой избирательной кампанией в кругах оппозиции идут дискуссии, надо ли участвовать в выборах. Но, по словам Губаревича, именно участие позволяет показать, что в Беларуси нет свободных выборов.
— Режим Александра Лукашенко, особенно его внешнеполитическое ведомство, пытается легализовать действующую власть в глазах западных партнеров. И вопрос признания полномочий Палаты представителей ставится на каждой избирательной кампании. Единственная возможность показать, что этот орган не избирается населением Беларуси, а формируется властью, это провести полномасштабное наблюдение. Это наблюдение нам нужно не только для того, чтобы зафиксировать какие-то нарушения, но и чтобы сделать выборы в Беларуси свободными и демократичными, — заявил лидер «За Свободу».
Глава БНФ Григорий Костусев считает, что называть выборами избирательные кампании, проводящиеся в Беларуси, нельзя.
— Выборов в Беларуси нет и пока не ожидается. Когда организуют настоящие выборы, тогда будем готовиться к ним, а пока мы готовимся к избирательной кампании. Зачем мы в ней участвуем? Чтобы показать белорусскому обществу и миру, что выборов в Беларуси нет. Бойкот и неучастие в выборах, о которых заявляют некоторые горячие головы, никоим образом не может подтвердить несостоятельность выборов в стране, — считает Костусев.
Вопрос назначения парламентских выборов за год до окончания полномочий Палаты представителей, в «Право выбора» оспаривать в суде, как 20-летняя студентка, не собираются. Костусев считает, что этот вопрос надо задать непосредственно самими депутатам.
— Когда действующие депутаты даже не заикнулись против решения Лукашенко сократить их полномочия на год, то это их дело. Раз их это не волнует, значит, такие были депутаты заявил Костусев.
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Во время парламентских выборов кампания наблюдения «Право выбора» планирует выдвинуть 350 кандидатов в члены избирательных комиссий и подготовить 2 тысячи...
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