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«Выборов в Беларуси нет и пока не ожидаются». Оппозиция готовит к осени 2 тысячи наблюдателей

13.08.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время парламентских выборов кампания наблюдения «Право выбора» планирует выдвинуть 350 кандидатов в члены избирательных комиссий и подготовить 2 тысячи наблюдателей. Наблюдение будет организовано в 18 избирательных округах.

«Выборов в Беларуси нет и пока не ожидаются». Оппозиция готовит к осени 2 тысячи наблюдателей
Sputnik.by
Представители «Право выбора», в которую вошли ОГП, БНФ, БСДП, БХД, партия «Зеленые», партия Свободы и Прогресса, профсоюз РЭП и движение «За Свободу», на пресс-конференции рассказали, что акцент в этом году кампания хочет сделать на наблюдении за процессом включения граждан в участковые комиссии, явке избирателей на участки, а также на процессе подсчета голосов.

К слову, в мае ЦИК отказался включать предложения, разработанные кампанией «Право выбора», в методические рекомендации для членов участковых избирательных комиссий. Среди предложений было, например: разрешить фото- и видеосъемку на участках для голосования во время подсчета голосов, а также обязать членов комиссий демонстрировать бюллетени и оглашать результаты.

Лидер «За Свободу» Юрий Губаревич отметил, что перед каждой избирательной кампанией в кругах оппозиции идут дискуссии, надо ли участвовать в выборах. Но, по словам Губаревича, именно участие позволяет показать, что в Беларуси нет свободных выборов.

— Режим Александра Лукашенко, особенно его внешнеполитическое ведомство, пытается легализовать действующую власть в глазах западных партнеров. И вопрос признания полномочий Палаты представителей ставится на каждой избирательной кампании. Единственная возможность показать, что этот орган не избирается населением Беларуси, а формируется властью, это провести полномасштабное наблюдение. Это наблюдение нам нужно не только для того, чтобы зафиксировать какие-то нарушения, но и чтобы сделать выборы в Беларуси свободными и демократичными, — заявил лидер «За Свободу».


Глава БНФ Григорий Костусев считает, что называть выборами избирательные кампании, проводящиеся в Беларуси, нельзя.

— Выборов в Беларуси нет и пока не ожидается. Когда организуют настоящие выборы, тогда будем готовиться к ним, а пока мы готовимся к избирательной кампании. Зачем мы в ней участвуем? Чтобы показать белорусскому обществу и миру, что выборов в Беларуси нет. Бойкот и неучастие в выборах, о которых заявляют некоторые горячие головы, никоим образом не может подтвердить несостоятельность выборов в стране, — считает Костусев.

Вопрос назначения парламентских выборов за год до окончания полномочий Палаты представителей, в «Право выбора» оспаривать в суде, как 20-летняя студентка, не собираются. Костусев считает, что этот вопрос надо задать непосредственно самими депутатам.

— Когда действующие депутаты даже не заикнулись против решения Лукашенко сократить их полномочия на год, то это их дело. Раз их это не волнует, значит, такие были депутаты заявил Костусев.

Напомним, выборы в парламент пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года. Эта дата сокращает на десять месяцев четырехлетний срок полномочий Палаты представителей.

Согласно Конституции, срок полномочий Национального собрания — четыре года. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. Также полномочия парламента могут быть досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда в случае систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции.
 
 
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Во время парламентских выборов кампания наблюдения «Право выбора» планирует выдвинуть 350 кандидатов в члены избирательных комиссий и подготовить 2 тысячи...
 
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