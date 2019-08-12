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Партия левых хочет обязать банки письменно разъяснять причины отказа в предоставлении кредита

13.08.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская партия левых «Справедливый мир» обратилась в Нацбанк с предложением закрепить в Банковском кодексе норму, обязывающую банки письменно разъяснять заявителям причины отказа в предоставлении кредита. Это следует из письма партии в адрес руководства Национального банка, который поручил коммерческим банкам рассмотреть данное предложение.



Коммунисты считают, что в 2016 году был создан реестр банковских гарантий, что обезопасило банки от недобросовестных клиентов. При этом сами клиенты банков являются незащищенными, считают в партии.

При обращении в банк за кредитом клиент может получить отказ без надлежащего объяснения причин. Действующие нормативные акты не обязывают банки объяснять клиенту причины отказа, а предоставляют им право регулировать этот вопрос своими внутренними регламентами. В итоге некоторые кредитные организации прописывают в своих регламентах пункты о необязательном информировании клиентов о причинах отказа в кредитовании. Это в свою очередь лишает людей возможности судебного опротестования такого решения, так как неизвестно, что скрывается за отказом: объективные причины (например, недостаточный доход), субъективные или даже причины дискриминационного характера (наличие детей, пол, национальность), говорится в письме.

По этой причине «Справедливый мир» предлагает включить в Банковский кодекс норму, обязывающую банки объяснять причину отказа.


Топ-менеджер белорусского банка отмечает, что «сами банки в первую очередь заинтересованы в выдаче кредитов — это их основной доход».

— Поэтому они не будут отказывать в предоставлении кредита по каким-то надуманным причинам. Как правило, уже на начальном этапе становится понятно, насколько платежеспособен клиент, какая у него кредитная история и так далее. В большинстве случаев людям разъясняют причины отказа. Бывают исключительные ситуации, присутствуют большие риски, которые складываются из анализа ряда факторов, и банк вынужден говорить клиенту «нет». Есть банки, которые проводят более рискованную политику, есть — менее. То есть банк не враг самому себе. Выдача письменных отказов и последующее выяснение отношений в судах будет тормозить процесс кредитования, функционирования банковской системы, которая старается жить в онлайн-режиме.
 
 
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Белорусская партия левых «Справедливый мир» обратилась в Нацбанк с предложением закрепить в Банковском кодексе норму, обязывающую банки письменно разъяснять...
 
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