Найденного месяц назад в Двине мужчину с гантелью и сковородой опознали

Погибшего выловили утром 10 июля – он был в спецовке, под курткой была майка и покрывало с прорезью для головы. К покрывалу проволокой были прикреплены утяжелители: сковородка и гантель весом 3-5 килограммов.





Признаков насильственной смерти эксперты на теле не обнаружили.





Для опознания и установления обстоятельств гибели был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, информацию в том числе распространили через газеты, телевидение и интернет.





В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался 56-летний неработающий житель Полоцка. По словам женщины, он в начале июля сообщил, что собирается на время уехать, поэтому попыток его отыскать женщина не предпринимала.



