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Найденного месяц назад в Двине мужчину с гантелью и сковородой опознали
Источник материала: Партизан
Тело мужчины, найденного в реке Западная Двина в Полоцке опознано, об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Погибшего выловили утром 10 июля – он был в спецовке, под курткой была майка и покрывало с прорезью для головы. К покрывалу проволокой были прикреплены утяжелители: сковородка и гантель весом 3-5 килограммов.
Признаков насильственной смерти эксперты на теле не обнаружили.
Для опознания и установления обстоятельств гибели был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, информацию в том числе распространили через газеты, телевидение и интернет.
В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался 56-летний неработающий житель Полоцка. По словам женщины, он в начале июля сообщил, что собирается на время уехать, поэтому попыток его отыскать женщина не предпринимала.
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Тело мужчины, найденного в реке Западная Двина в Полоцке опознано, об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.
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