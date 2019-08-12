«Гори гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России

В песне, в частности, есть такие строчки: «В стране есенинских стихов закончилось искусство» и «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство».





Анонсируя песню, Монеточка написала, что 9 августа лесные пожары в России достигли пика, хотя новости о возгораниях, по ее словам, появляются все реже. «Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год», — сказала Монеточка. Она призвала рассказывать о пожарах детям и взрослым, а также тушить очаги на ранних стадиях горения.













Отчисления от прослушивания песни в стриминговых сервисах направят на программу «Гринпис» по борьбе с пожарами на природных территориях.



