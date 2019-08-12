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«Гори гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России

13.08.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певица Монеточка выпустила песню «Гори гори гори», посвященную лесным пожарам в России. Трек опубликован на странице артистки во «ВКонтакте». На других платформах запись появится 16 августа.

«Гори гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России
фото Байкал 24
В песне, в частности, есть такие строчки: «В стране есенинских стихов закончилось искусство» и «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство».

Анонсируя песню, Монеточка написала, что 9 августа лесные пожары в России достигли пика, хотя новости о возгораниях, по ее словам, появляются все реже. «Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год», — сказала Монеточка. Она призвала рассказывать о пожарах детям и взрослым, а также тушить очаги на ранних стадиях горения.



Отчисления от прослушивания песни в стриминговых сервисах направят на программу «Гринпис» по борьбе с пожарами на природных территориях.
 
 
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Певица Монеточка выпустила песню «Гори гори гори», посвященную лесным пожарам в России. Трек опубликован на странице артистки во «ВКонтакте». На других...
 
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