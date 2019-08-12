Лося - нефтетрейдеру, глухаря - айтишнику. Кто из бизнесменов обзавелся собственными охотугодьями





ТUT.BY изучил, кому принадлежат крупнейшие охотхозяйства страны и кто сегодня трансформирует свое хобби в, судя по тренду, в перспективный дополнительный бизнес. изучил, кому принадлежат крупнейшие охотхозяйства страны и кто сегодня трансформирует свое хобби в, судя по тренду, в перспективный дополнительный бизнес.





Кого добывают: заяц — в лидерах, кабанов все меньше





Согласно календарю охоты на этот год, с конца первой декады августа владельцы охотхозяйств и их клиенты получат возможность добывать лесную птицу. В это время открывается сезон охоты на тетеревов, вальдшнепов и вяхиря. С 20-х чисел текущего месяца целями охотников на несколько месяцев станут лось и благородный олень, а потом постепенно — куропатка, рябчик, гусь, заяц, белка и прочая живность. Главный охотничий сезон сворачивается обычно к декабрю-середине января.





В прошлом году, по подсчетам Национального статистического комитета Беларуси, в охотхозяйствах страны было добыто 5 тыс. лосей (его поголовье в 2018 году — 38,4 тыс. особей), 2 тыс. благородных оленей (22,7 тыс.), 300 тетеревов (43,2 тыс.). Изъятие косуль, на которых обычно охота открывается с мая, составило 12,4 тыс. особей из общего поголовья в 100,2 тыс. животных.





Лидером и по количеству особей, и по их добыче остался заяц. В прошлом году объектами успешной охоты стали 57,4 тыс. представителей этот вида белорусской фауны, а всего, как сообщает наше статистическое ведомство, их числилось в охотхозяйствах в количестве 172,3 тыс. особей. Добыча в течение 2018 года выросла по всем видам, за исключением лисицы, ондатры, американской норки, бобра, тетерева и кабана. В 2017 году, например, было изъято 9,1 тыс. особей кабанов, а в прошлом — 7,7 тыс. животных. Вообще после массового отстрела кабана в 2013 году (тогда из-за угрозы распространения африканской чумы свиней было убито 48,1 тыс. животных) их поголовье сократилось с 80,4 тыс. в 2013 году до 2,6 тыс. особей в прошлом. За 2018 год стада кабанов снова поредели на 200 особей.





Есть спрос на отдых в виде охоты — есть рост инфраструктуры и инвестиций в нее. По данным того же Белстата, за прошлый год площадь обустроенных охотничьих угодий в Беларуси увеличилась на 700 тыс. гектаров и составило на начало 2019 года 16,6 млн гектаров.









Косули от «табачки», волки — от банкиров





В Беларуси крупнейшими арендаторами охотугодий у его собственника — государства -- являются общественные организации и государственные структуры. Большая часть всего охотничьего фонда, например, принадлежит РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» — организации, созданной в 1921 году и объединяющей свыше 50 тыс. ох ни в. Охотничьи угодья БООР охватывают все области Беларуси, ее секции открыты в свыше 100 районах.





В первую четверку по размеру охотничьих угодий входят также Министерство лесного хозяйства, Управление делами президента Беларуси и еще одни общественники — ОО «Белорусское военно-охотничье общество».





У Минлесхоза, в управлении которого находятся свыше 3 млн гектаров охотугодий на территории всех областей страны, охотничьей темой занимается специализированное предприятие «Белгосохота».





Во всех регионах Беларуси есть охотничьи хозяйства Управления делами президента Беларуси. Они созданы при всех заповедниках и предоставляют полный спектр услуг — от встречи в аэропорту до разделки трофеев. Охотничьи услуги предоставляют также «президентские» предприятия «Красносельское» в Минской и «Тетеринское» в Могилевской областях.





Угодья военных охотников, которые управляются предприятием «Военохот», сосредоточены в пяти областях (кроме Гомельщины). До развала СССР БВОО принадлежало 18 охотхозяйств, созданных при военных полигонах. Сейчас их меньше, самое крупное хозяйство — при Домановском полигоне в Брестской области.





Свои охотхозяйства есть у Федерации профсоюзов Беларуси (спортивно-охотничье хозяйство «Лавники» на свыше 55 тыс. гектаров в Борисовском и Логойском районах), у Белорусского государственного технологического университета (в Дзержинском районе), у некоторых райисполкомов и сельхозпредприятий. Поохотиться можно в угодьях и государственных предприятий — «Агрокомбината «Дзержинский», Борисовского, Гродненского и Витебского мясокомбинатов, «Гродножилстроя», щучинского завода «Автопровод», Поставского льнозавода. Есть свое охотхозяйство у гродненской «табачки» и расположено оно удаленно — в Логойском районе.





В то время, когда «Белагропромбанком» руководил Сергей Румас, банк стал владельцем контрольного пакета сельхозпредприятия «Туровщина». Вместе с ним банкирам досталось одно из крупнейших охотхозяйств страны «Лосиный остров». Оно расположено на более чем 100 тыс. гектарах в трех районах Гомельской и Брестской областей.









Обувщик с ягдташем и айтишник с ружьем





В число крупнейших частных охотхозяйств страны входят «Белая тропа», «Красный Бор», «Марко-Сервис», «Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство» (его угодья охватывают пять районов Витебской области) и «Торока» (Петриковский район). Площадь угодий «Белой тропы», которые расположены в Мостовском и Гродненском районах, превышают 100 тыс. гектаров, остальных — 50 тыс. гектаров.





Из них самое известное — охотхозяйство «Красный Бор». Его организовал на территории одноименного ландшафтного заказника нефтетрейдер Николай Воробей. Охотничье хозяйство охватывает территории двух районов — Россонского и Верхнедвинского. Бизнесмен завез в Беларусь и нетипичных животных для ее фауны — кроме лося и оленя в «Красном Бору», например, предлагается охота на муфлонов и европейскую лань.





Витебщина — настоящая «Мекка» для белорусских и иностранных охотников.





Свое хозяйство в Сенненском, Бешенковичском и Витебском районах создал заядлый охотник, сенатор, владелец холдинга «Марко» Николай Мартынов. В том числе, в нем организуется охота на фазана.





Одно из старейших частных охотхозяйств страны — миорское «Обстерно». В него в начале 2000-х инвестировали один из создателей и совладельцев сети магазинов «Электросила» Геннадий Конойко и его партнеры. С 2013 году на территории охотхозяйства разводятся благородные олени.





Есть охотугодия на Витебщине у сравнительно недавно начавших свою деятельность фармацевтической компании «Нативита» и одного из крупнейших частных землепользователей страны холдинга «Молочная правда».





Владельцы «Нативиты», в числе которых фигурирует известный бизнесмен Алексей Сычев, предлагают охотникам добычу копытных, зайца, волка, лисицы, лесной и водоплавающей птицы на территории Бешенковичском районе. Охотничьи угодья «Молочной правды», принадлежащей владельцам Туровского молочного комбината братьям Байко и Игорю Чернявскому, расположены в Лепельском районе.





Охотничьи ружье и манок берут в руки и белорусские айтишники. Известный разработчик программного обеспечения компания «Иссофт» (ее возглавляет Александр Шнеерсон) содержит охотхозяйство в Логойском районе. В нем обитает несколько сотен лосей, благородных оленей, косуль и кабанов. Есть бобры, глухарь и тетерев.





Охотничьи угодья крупнейшего производителя мебели в Беларуси — «Мебельной фабрики «Лагуна» — тоже на Минщине: в Клецком районе.





Свыше 100 тыс. гектаров белорусских охотничьих площадей находятся в пользовании иностранных инвесторов.





В Городокском районе в свободное время от производства молока и другой сельхозпродукции охотятся сотрудники и гости российского предприятия «Детскосельский -Городок». Там же другие россияне вложили деньги в разведение оленей (компания «Алавия Городокская»).





Есть охотугодья в Беларуси и у самой крупной российской компании — «Газпрома». Его белорусская дочка «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует с этой целью несколько гектаров в Осиповичском районе.





Наконец, на территории Минской области указами президента Беларуси созданы угодья, в которых охотятся партнеры нашей страны из стран Персидского залива — Катара и ОАЭ. Охотплощадки для семьи властителей Катара и для эмиров из ОАЭ созданы на территории Логойского района.



