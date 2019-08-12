ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лося - нефтетрейдеру, глухаря - айтишнику. Кто из бизнесменов обзавелся собственными охотугодьями

13.08.2019 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские охотники, их коллеги от грузинских гор до швабских замков в эти дни начинают расчехлять свои ружья. Период с августа по декабрь — это их время, к которому большинство охотников за трофеями из мира белорусской фауны готовятся весь год. Спрос на белорусских тетеревов, лосей и зайцев с каждым годом растет, что отражается и на росте площадей охотничьих угодий и числе инвесторов в эту сферу. Своими охотничьими угодьями обзавелись главные нефтетрейдер, обувщик и мебельщики Беларуси, хозяева известной IT-компании из Парка высоких технологий, совладелец сети магазинов электротехники и многие другие.

Лося - нефтетрейдеру, глухаря - айтишнику. Кто из бизнесменов обзавелся собственными охотугодьями
Фото: Евгений Ерчак

ТUT.BY изучил, кому принадлежат крупнейшие охотхозяйства страны и кто сегодня трансформирует свое хобби в, судя по тренду, в перспективный дополнительный бизнес.

Кого добывают: заяц — в лидерах, кабанов все меньше


Согласно календарю охоты на этот год, с конца первой декады августа владельцы охотхозяйств и их клиенты получат возможность добывать лесную птицу. В это время открывается сезон охоты на тетеревов, вальдшнепов и вяхиря. С 20-х чисел текущего месяца целями охотников на несколько месяцев станут лось и благородный олень, а потом постепенно — куропатка, рябчик, гусь, заяц, белка и прочая живность. Главный охотничий сезон сворачивается обычно к декабрю-середине января.

В прошлом году, по подсчетам Национального статистического комитета Беларуси, в охотхозяйствах страны было добыто 5 тыс. лосей (его поголовье в 2018 году — 38,4 тыс. особей), 2 тыс. благородных оленей (22,7 тыс.), 300 тетеревов (43,2 тыс.). Изъятие косуль, на которых обычно охота открывается с мая, составило 12,4 тыс. особей из общего поголовья в 100,2 тыс. животных.

Лидером и по количеству особей, и по их добыче остался заяц. В прошлом году объектами успешной охоты стали 57,4 тыс. представителей этот вида белорусской фауны, а всего, как сообщает наше статистическое ведомство, их числилось в охотхозяйствах в количестве 172,3 тыс. особей. Добыча в течение 2018 года выросла по всем видам, за исключением лисицы, ондатры, американской норки, бобра, тетерева и кабана. В 2017 году, например, было изъято 9,1 тыс. особей кабанов, а в прошлом — 7,7 тыс. животных. Вообще после массового отстрела кабана в 2013 году (тогда из-за угрозы распространения африканской чумы свиней было убито 48,1 тыс. животных) их поголовье сократилось с 80,4 тыс. в 2013 году до 2,6 тыс. особей в прошлом. За 2018 год стада кабанов снова поредели на 200 особей.

Есть спрос на отдых в виде охоты — есть рост инфраструктуры и инвестиций в нее. По данным того же Белстата, за прошлый год площадь обустроенных охотничьих угодий в Беларуси увеличилась на 700 тыс. гектаров и составило на начало 2019 года 16,6 млн гектаров.


Косули от «табачки», волки — от банкиров


В Беларуси крупнейшими арендаторами охотугодий у его собственника — государства -- являются общественные организации и государственные структуры. Большая часть всего охотничьего фонда, например, принадлежит РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» — организации, созданной в 1921 году и объединяющей свыше 50 тыс. ох ни в. Охотничьи угодья БООР охватывают все области Беларуси, ее секции открыты в свыше 100 районах.

В первую четверку по размеру охотничьих угодий входят также Министерство лесного хозяйства, Управление делами президента Беларуси и еще одни общественники — ОО «Белорусское военно-охотничье общество».

У Минлесхоза, в управлении которого находятся свыше 3 млн гектаров охотугодий на территории всех областей страны, охотничьей темой занимается специализированное предприятие «Белгосохота».

Во всех регионах Беларуси есть охотничьи хозяйства Управления делами президента Беларуси. Они созданы при всех заповедниках и предоставляют полный спектр услуг — от встречи в аэропорту до разделки трофеев. Охотничьи услуги предоставляют также «президентские» предприятия «Красносельское» в Минской и «Тетеринское» в Могилевской областях.

Угодья военных охотников, которые управляются предприятием «Военохот», сосредоточены в пяти областях (кроме Гомельщины). До развала СССР БВОО принадлежало 18 охотхозяйств, созданных при военных полигонах. Сейчас их меньше, самое крупное хозяйство — при Домановском полигоне в Брестской области.

Свои охотхозяйства есть у Федерации профсоюзов Беларуси (спортивно-охотничье хозяйство «Лавники» на свыше 55 тыс. гектаров в Борисовском и Логойском районах), у Белорусского государственного технологического университета (в Дзержинском районе), у некоторых райисполкомов и сельхозпредприятий. Поохотиться можно в угодьях и государственных предприятий — «Агрокомбината «Дзержинский», Борисовского, Гродненского и Витебского мясокомбинатов, «Гродножилстроя», щучинского завода «Автопровод», Поставского льнозавода. Есть свое охотхозяйство у гродненской «табачки» и расположено оно удаленно — в Логойском районе.

В то время, когда «Белагропромбанком» руководил Сергей Румас, банк стал владельцем контрольного пакета сельхозпредприятия «Туровщина». Вместе с ним банкирам досталось одно из крупнейших охотхозяйств страны «Лосиный остров». Оно расположено на более чем 100 тыс. гектарах в трех районах Гомельской и Брестской областей.


Обувщик с ягдташем и айтишник с ружьем


В число крупнейших частных охотхозяйств страны входят «Белая тропа», «Красный Бор», «Марко-Сервис», «Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство» (его угодья охватывают пять районов Витебской области) и «Торока» (Петриковский район). Площадь угодий «Белой тропы», которые расположены в Мостовском и Гродненском районах, превышают 100 тыс. гектаров, остальных — 50 тыс. гектаров.

Из них самое известное — охотхозяйство «Красный Бор». Его организовал на территории одноименного ландшафтного заказника нефтетрейдер Николай Воробей. Охотничье хозяйство охватывает территории двух районов — Россонского и Верхнедвинского. Бизнесмен завез в Беларусь и нетипичных животных для ее фауны — кроме лося и оленя в «Красном Бору», например, предлагается охота на муфлонов и европейскую лань.

Витебщина — настоящая «Мекка» для белорусских и иностранных охотников.

Свое хозяйство в Сенненском, Бешенковичском и Витебском районах создал заядлый охотник, сенатор, владелец холдинга «Марко» Николай Мартынов. В том числе, в нем организуется охота на фазана.

Одно из старейших частных охотхозяйств страны — миорское «Обстерно». В него в начале 2000-х инвестировали один из создателей и совладельцев сети магазинов «Электросила» Геннадий Конойко и его партнеры. С 2013 году на территории охотхозяйства разводятся благородные олени.

Есть охотугодия на Витебщине у сравнительно недавно начавших свою деятельность фармацевтической компании «Нативита» и одного из крупнейших частных землепользователей страны холдинга «Молочная правда».

Владельцы «Нативиты», в числе которых фигурирует известный бизнесмен Алексей Сычев, предлагают охотникам добычу копытных, зайца, волка, лисицы, лесной и водоплавающей птицы на территории Бешенковичском районе. Охотничьи угодья «Молочной правды», принадлежащей владельцам Туровского молочного комбината братьям Байко и Игорю Чернявскому, расположены в Лепельском районе.

Охотничьи ружье и манок берут в руки и белорусские айтишники. Известный разработчик программного обеспечения компания «Иссофт» (ее возглавляет Александр Шнеерсон) содержит охотхозяйство в Логойском районе. В нем обитает несколько сотен лосей, благородных оленей, косуль и кабанов. Есть бобры, глухарь и тетерев.

Охотничьи угодья крупнейшего производителя мебели в Беларуси — «Мебельной фабрики «Лагуна» — тоже на Минщине: в Клецком районе.

Свыше 100 тыс. гектаров белорусских охотничьих площадей находятся в пользовании иностранных инвесторов.

В Городокском районе в свободное время от производства молока и другой сельхозпродукции охотятся сотрудники и гости российского предприятия «Детскосельский -Городок». Там же другие россияне вложили деньги в разведение оленей (компания «Алавия Городокская»).

Есть охотугодья в Беларуси и у самой крупной российской компании — «Газпрома». Его белорусская дочка «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует с этой целью несколько гектаров в Осиповичском районе.

Наконец, на территории Минской области указами президента Беларуси созданы угодья, в которых охотятся партнеры нашей страны из стран Персидского залива — Катара и ОАЭ. Охотплощадки для семьи властителей Катара и для эмиров из ОАЭ созданы на территории Логойского района.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские охотники, их коллеги от грузинских гор до швабских замков в эти дни начинают расчехлять свои ружья. Период с августа по декабрь — это их время, к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Супер прыжок! Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • итальянские сумки из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика