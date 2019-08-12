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Видеофакт: Супер прыжок! Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов
Источник материала: Партизан
Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов.
Титулованная американка стала первой в истории гимнасткой, которой удалось идеально выполнить двойной кульбит и два винта на бревне, приземлившись четко на обе ноги. Предлагаем оценить видео выступления Симоны Байлз на национальном чемпионате 2019 года.
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Видеофакт: Супер прыжок! Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов
Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов.
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