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Видеофакт: Супер прыжок! Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов

13.08.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов.

Титулованная американка стала первой в истории гимнасткой, которой удалось идеально выполнить двойной кульбит и два винта на бревне, приземлившись четко на обе ноги. Предлагаем оценить видео выступления Симоны Байлз на национальном чемпионате 2019 года.
 
 
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Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз стала первой в истории, кто выполнил на бревне двойной кульбит и два винта на 720 градусов.
 
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