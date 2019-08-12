Вы видели игрушку миллиардеров? Самая большая яхта в мире





ru.oxu.az Это больше, чем два футбольных поля, и, если судно будет действительно когда-нибудь построено, оно станет самой большой частной яхтой в истории, пишет









Стоить она будет примерно 800 млн долл. На сегодняшний день рекорд принадлежит яхте, владельцем которой является президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян, — это судно имеет 180 м в длину. Будущая яхта уже получила название Valkyrie. На ней смогут разместиться 52 гостя, которых будет обслуживать экипаж из 92 человек. Максимальная скорость судна — 46 км/ч. Основной конструктивный материал — алюминий и композиты. Интересно, что для корейского дизайнера разработка суперъяхты была дипломным проектом в университете.







