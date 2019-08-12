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Вы видели игрушку миллиардеров? Самая большая яхта в мире

13.08.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корейский дизайнер Чулхун Парк и конструктор люксовых яхт Палмер Джонсон представили проект суперъяхты длиной 229 м.


Это больше, чем два футбольных поля, и, если судно будет действительно когда-нибудь построено, оно станет самой большой частной яхтой в истории, пишет ru.oxu.az


Стоить она будет примерно 800 млн долл. На сегодняшний день рекорд принадлежит яхте, владельцем которой является президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян, — это судно имеет 180 м в длину. Будущая яхта уже получила название Valkyrie. На ней смогут разместиться 52 гостя, которых будет обслуживать экипаж из 92 человек. Максимальная скорость судна — 46 км/ч. Основной конструктивный материал — алюминий и композиты. Интересно, что для корейского дизайнера разработка суперъяхты была дипломным проектом в университете.

Статья «Игрушка миллиардеров» опубликована в журнале «Популярная механика» (№8, Август 2019).
 
 
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Корейский дизайнер Чулхун Парк и конструктор люксовых яхт Палмер Джонсон представили проект суперъяхты длиной 229 м.
 
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