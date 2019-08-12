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Минфин Беларуси анонсировал тотальную экономию в 2020 году

13.08.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Минфина Беларуси Максим Ермолович сообщил журналистам, что в 2020 году планируется обеспечить исполнение бюджета с профицитом в 1,4 миллиарда белорусских рублей.

Он подчеркнул, что в республике накоплены источники для финансирования бюджетного дефицита. Он также пояснил, что в предстоящем году из-за российского налогового маневра доходы белорусского бюджета сократятся, потребность в финансировании расходов возрастет. В связи с этим роста доходов бюджета в 2020 практически не ожидается.

Вместе с тем зарплаты в бюджетной сфере планируется довести не менее чем до 80% от среднего показателя по стране. Министр подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений бюджетной политики, заданное Президентом. Предполагается, что для обеспечения роста зарплат и пенсий потребуется 2,8 миллиарда белорусских рублей бюджетных средств.

 
На фоне роста расходов придется обеспечивать бюджетную оптимизацию и тотальную экономию расходов по всем направлениям, включая поддержку госпредприятий. Максим Ермолович уточнил, что промышленные и сельскохозяйственные предприятия необходимо оснастить современной техникой, для чего планируется создать новые механизмы государственной поддержки.
 
 
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Глава Минфина Беларуси Максим Ермолович сообщил журналистам, что в 2020 году планируется обеспечить исполнение бюджета с профицитом в 1,4 миллиарда белорусских...
 
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