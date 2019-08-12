



Роберт Тышкевич, фото Facebook.com





belsat.eu Вместе с тем политик призвал главу Беларуси ввести наконец малое приграничное движение между странами, пишет





«Девять лет ждем вашего согласия в деле малого пограничного движения. Сделайте, наконец, так, чтобы миллион белорусов мог свободно выезжать в Польшу», – заявил депутат.









Польская сторона выступила с предложением подписать соглашение о местном приграничном движении в феврале 2008 года. Через два года, в феврале 2010-го, договор был подписан министрами иностранных дел Беларуси и Польши.

В мае 2010 года польский парламент ратифицировал этот документ, после чего его подписал президент Бронислав Коморовский. Белорусский парламент ратифицировал договор в ноябре того же года, а 1 декабря документ был подписан Александром Лукашенко.





Тем не менее, белорусская сторона так и не приступила к реализации договоренностей с Польшей.









Идея малого пограничного движения проста: жители приграничных территорий Беларуси и Польши могут свободно передвигаться через границу. Виза не нужна, нужно только специальное разрешение, которое дается при наличии паспорта.







