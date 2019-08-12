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«Сделайте, наконец, так, чтобы миллион белорусов мог свободно выезжать в Польшу»
Источник материала: Партизан
Польский депутат призвал Лукашенко поспособствовать миллиону белорусов.
Роберт Тышкевич, фото Facebook.com
Вместе с тем политик призвал главу Беларуси ввести наконец малое приграничное движение между странами, пишет
«Девять лет ждем вашего согласия в деле малого пограничного движения. Сделайте, наконец, так, чтобы миллион белорусов мог свободно выезжать в Польшу», – заявил депутат.
Польская сторона выступила с предложением подписать соглашение о местном приграничном движении в феврале 2008 года. Через два года, в феврале 2010-го, договор был подписан министрами иностранных дел Беларуси и Польши.
В мае 2010 года польский парламент ратифицировал этот документ, после чего его подписал президент Бронислав Коморовский. Белорусский парламент ратифицировал договор в ноябре того же года, а 1 декабря документ был подписан Александром Лукашенко.
Тем не менее, белорусская сторона так и не приступила к реализации договоренностей с Польшей.
Идея малого пограничного движения проста: жители приграничных территорий Беларуси и Польши могут свободно передвигаться через границу. Виза не нужна, нужно только специальное разрешение, которое дается при наличии паспорта.
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Польский депутат призвал Лукашенко поспособствовать миллиону белорусов.
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