Предприятия «Белнефтехима» инвестировали в основной капитал 833 миллионов рублей

Источник материала: Ежедневник





Организациями концерна «Белнефтехим» в первом полугодии 2019 года использовано более 833 млн рублей инвестиций в основной капитал, что на 7,1% больше, чем год назад.

Концерн подвел итоги работы в первом полугодии 2019 года. Как сообщается, в стадии строительства находились 216 объектов, из них завершен строительством 71 объект. Создано и модернизировано 42 рабочих места при установленном задании на год 71 рабочее место по проектам, включенным в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 гг.

«В целях повышения эффективности деятельности всеми организациями концерна реализуются мероприятия по снижению затрат, предусматривающие повышение технического уровня производства, энергосбережение, улучшение организации производства и труда. Руководителям организаций поручено обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы организаций, достижение показателей бизнес-планов развития, в том числе филиалами и дочерними организациями, за 9 месяцев года и в целом за 2019 года», — говорится в сообщении.