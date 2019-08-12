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Под Витебском буксируемая машина врезалась в забор, тот разбил припаркованную за ним машину
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 12 августа рядом с домом № 32 на улице Центральной в поселке Витьба под Витебском,
Rover буксировали на гибкой сцепке. 40-летняя водитель не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор.
Женщина пояснила, что не смогла остановить свой автомобиль и, чтобы не столкнуться с буксирующим транспортным средством, свернула вправо и наехала на забор.
За забором в этом месте стоял припаркованный автомобиль. Он тоже поврежден.
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ДТП произошло вечером 12 августа рядом с домом № 32 на улице Центральной в поселке Витьба под Витебском.
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