В Гродно ребенок на электрокарте катался по площади и сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 12 августа в центре Гродно: ребенок, который катался на детской машине, сбил женщину-пешехода, сообщает Hrodna.life .





Около 16.30 на Советской площади 7-летний ребенок за рулем электрокарта по неосторожности сбил женщину. Та упала на плитку и получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась.

Женщина потребовала компенсацию от родителей ребенка.

— Я шла на работу по площади Советской, и меня сбил маленький мальчик на машинке, — рассказала подробности инцидента 50-летняя Мария. — Я даже сообразить не успела, как уже лежала на плитке. В момент падения ударилась головой, повредила ногу и руку, порвала босоножки. Сама подняться я не могла, мне помогали люди. Представьте, если он сбил бы не меня, а маленького ребенка. Так не должно быть в пешеходной зоне.

Отец ребенка предложил женщине компенсацию. Она сказала, что будет обращаться в милицию.

— Я готов решить вопрос компенсации, мы с сыном просто арендовали машинку. И прекрасно понимаю женщину и ее возмущение. Значит, не надо тут, на площади, все это организовывать. Мое мнение: закрыть прокаты или обнести забором площадку, — сказал мужчина.

За это лето в центре Гродно заметно выросло количество прокатов электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других видов электротранспорта. Все они находятся на пешеходной части Советской площади. В вечернее время и в выходные дни там всегда многолюдно, а среди пешеходов на большой скорости на электротранспорте катаются взрослые и дети.

Владельцы прокатов рассказали, что конфликты с пешеходами на Советской площади у них возникают редко. Несмотря на это, они уже ищут альтернативную площадку.