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Правда, что не поесть перед тренировкой еще хуже, чем сытно наесться

13.08.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как питаться накануне тренировки, а от каких продуктов лучше отказаться? В рубрике «Простой вопрос» рассказывает мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, тренер Алексей Кольцов.


Фото: unsplash.com

— Если перед тренировкой человек переест, тяжесть в желудке, скорее всего, не даст спокойно завершить занятие. После плотного обеда от тренировки лучше отказаться. В редких случаях это может спровоцировать даже тошноту, рвоту, боль в подреберье, желудке и кишечнике.

— Но и голодать на протяжении нескольких часов накануне тренинга точно не стоит, — подчеркивает тренер. — Если человек будет очень голоден (или отправится тренироваться натощак), физическая нагрузка может вызвать быстрое истощение гликогена, а после — резкое падение уровня сахара в крови.

К признакам гипогликемии (патологического состояния, характеризующегося низким уровнем содержания глюкозы в крови. — Прим.TUT.BY) относятся тяжесть в ногах, тремор рук или всего тела, холодная испарина, заложенность ушей и тошнота. В этом случае в срочном порядке нужно лечь, поднять ноги выше уровня головы и выпить либо съесть что-то сладкое.

Так за сколько часов до тренировки лучше есть?


Фото: Reuters

— Все индивидуально и зависит от особенностей пищеварения. Но в среднем лучше пообедать не позднее чем за два часа до тренировки.

Что именно есть накануне физической активности, человек должен вычислить методом проб и ошибок. Например, для одних оптимальным вариантом окажется каша, а для других — яйца.

Главное — избегать перед занятиями спортом продуктов, которые долго перевариваются: грибов, бобовых, орехов или мяса.

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