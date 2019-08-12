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Каждый пятый британец начал запасать еду и лекарства из-за Brexit

13.08.2019 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каждый пятый британец начал запасать еду и лекарства из-за Brexit

На фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование финансовой организации Premium Credit.

По ее данным, каждый из делающих запасы уже потратил дополнительные 380 фунтов стерлингов, а в общей сложности у британцев ушло на эти цели примерно 4 млрд фунтов стерлингов.

Как отмечает газета, это вызвано бытующими в обществе опасениями, что Brexit без соглашения может привести к кратковременным перебоям в поставках товаров в Великобританию.

Примечательно, что запасаются не только рядовые британцы, но и целые компании. Недавно, например, крупнейший в Великобритании ритейлер зоотоваров Pets at Home сообщил о том, что запасается кормами для животных. В свою очередь сеть ресторанов Domino’s Pizza призналась в том, что запасается соусами.

Кроме того, приближающийся Brexit заставил обеспеченных британцев ввозить в страну больше люксовых автомобилей. По данным компании Boodle Hatfield, в прошлом году в Великобританию завезли 3,8 тыс. автомобилей класса люкс, что на 16% больше, чем годом ранее. Такое увеличение спроса на дорогие машины связано с возможным ростом пошлин в случае Brexit, пишет газета.

 
 
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На фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства.
 
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