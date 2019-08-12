Фестиваль истории и культуры “Ulmus” пройдет в Бресте 17 августа

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже совсем скоро, 17 августа, с 13:00 до 20:00, пройдёт бесплатный фестиваль истории и культуры Бреста "Ulmus". Городской сад превратится в яркую площадку с десятком зон для отдыха, образования, развлечений и т.д. Приурочен фестиваль к годовщине получения городом Магдебургского права.





"Ulmus" – это крафтовый праздник для брестчан и гостей нашего города, который создаётся для того, чтобы рассказать историю Бреста через актуальные и новые формы.

Известно, что на фестивале будет размещаться 8 площадок, среди которых фуд-корт, детская зона, маркет, лекторий и много исторических активностей. Подробнее ниже.

Подкрепиться, выпить летних напитков или кофе – можно будет на фуд-корте. А поваляться на траве или сене, поиграть в настолки можно будет на зелёной и безалкогольной зоне пикника. На пикник можно брать пледы, еду и игры.

Для детей мы также подготовили отдельную зону, где ребят ждёт много приключений. На детской площадке можно будет поиграть с домами из картона или раскрасить гравюру Дальберга. А с 14.00 до 16.00 будет возможность поиграть в историческую игру “Легенды Бреста”, где с помощью современных технологий удастся посетить разные уголки города и узнать о них много нового.

Специально для фестиваля Ulmus, театр “Камишибаи” создал спектакль “Брестский Дракон-охранник" (Текст Наталья Герасимюк, иллюстрации Кристина Дацкевич). Показ состоится в беседке в 13:00, 15:00 и 16:30. Там же будет мастер-класс по изготовлению значков-драконов.

Маркет – место для всех, кто делает красоту. Только натуральное, экологичное, красивое и крафтовое. Если вы хотите присоединиться к маркету – заполняйте форму.

На зоне лектория серьёзные люди будут несерьёзно рассказывать, как жили и разговаривали брестчане. Николай Плавинский (археолог, кандидат исторических наук) расскажет, как проводили свободное время в Средние века. А тайны древнего города приоткроет знаменитый исследователь истории Бреста, Анатолий Гладыщук.

Настоящая жемчужина фестиваля от Фонда развития Брестской крепости будет размещаться на исторической локации. Каждый сможет почитать книги, посмотреть образовательные инсталляции, послушать исторические рассказы от экспертов в брестской истории. Также можно будет узнать о том, как строили крепость и какие надписи там есть, услышать про модернистскую архитектуру и другие интересные вещи.

Вау-эффект создаст проект “ReBrest” (https://www.facebook.com/reBrest.AR), который покажет, что и где было в старом Бресте с помощью 3D-макетов. Также состоится презентация новой книги Николая Плавинского.

А специально для тех, кто не любит сидеть на месте будет организован исторический квест по местам возле Городского сада. Регистрация здесь

На фестиваль приедет проект “Арт-Беларусь”, который, при поддержке Белгазпромбанка привезёт часть проекта “Дорогами Скорины с Белгазпромбанком”. У всех нас будет возможность отправиться в путешествие в печатную мастерскую Скорины при помощи шлема виртуальной реальности. Моделью для создания виртуальной мастерской послужила реконструированная типография XVII-XVIII веков, находящаяся в Музее белорусского книгопечатания.

Специально на фестиваль, в арт-зону, мы привезём звёзд андеграудного искусства Беларуси: Сергея Русака (стрит-арт художник из Лиды) и Сергея Лескетя (фотохудожник).

Русак создал неожиданный образ Бреста с обыденным сюжетом, который на первый взгляд очень прост, но незримо откликается в каждом брестском сердце. Ещё Сергей Русак проведёт мастер-класс по созданию плакатов с брестским сюжетом в рамках проекта Фонда развития Брестской крепости “1000 идей для Бреста”. Кроме этого будет работать “типография” по методу шелкографии с рисунком Сергея Русака. Чтобы набить для себя образ о Бресте, возьмите сумку или майку светлого цвета.

Сергей Лескеть создаст Райский сад. В коллаборации с бабками-шаптухами он собирает лекарственные травы, фотографирует их с помощью технологии lumen print. В этом процессе Сергей использует воду из рек и священных источников, а иногда даже заговорённую воду. На фестивале можно будет непосредственно познакомиться с художником, почувствовать шаманизм его работ и попытаться самим создать растительную красоту.

Фиксировать праздник и образы гостей будет проект “Уютное рисование”. Среди деревьев с 14.00 до 16.00 брестские художники создадут особую атмосферу к которой присоединиться можете и вы.

Чтобы увидеть ещё один слой современной культуры Бреста, мы на музыкальную площадку пригласили объединение PODPOLIE 162. Это сообщество электронных нойз-музыкантов которые с 18:30 до 20:00 будут отправлять в воздух свои биты и классику хип-хопа.

Организаторами фестиваля выступает Агентство регионального развития “Дзедзіч” и администрация Ленинского района г. Бреста при поддержке Брестского горисполкома.