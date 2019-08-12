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Пенсионер погиб на пожаре в собственном доме
13.08.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тело мужчины обнаружили спасатели в жилой комнате, разбирая завалы обрушившихся конструкций дома.
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Тело мужчины обнаружили спасатели в жилой комнате, разбирая завалы обрушившихся конструкций дома. Пенсионер стал жертвой огня на пожаре в собственном доме в...
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