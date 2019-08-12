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Многодневную велогонку на призы "Сельской газеты" проведут в Брестской области

13.08.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чемпионат республики по велогонкам на призы "Сельской газеты" пройдет с 13 по 18 августа на территории Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований, заместитель председателя областного отделения Белорусской федерации велосипедного спорта Николай Хевук.

Многодневную велогонку на призы "Сельской газеты" проведут в Брестской области

Соревнования под эгидой "Сельской газеты" в Брестской области пройдут в шестой раз. Турнир является этапом подготовки национальной сборной к чемпионату мира по шоссейному велоспорту, который пройдет в сентябре в Великобритании. В "Тур де Брест", как неофициально называют турнир, заявлено более 60 спортсменов из всех областей и города Минска. В многодневной гонке примут участие ведущие велогонщики страны: бронзовый призер II Европейских игр Евгений Королек, действующий чемпион Беларуси Евгений Соболь, мастер спорта международного класса Станислав Божков, чемпион Европы среди молодежи Роман Романов, мастер спорта Антон Ивашкин.

Открытие чемпионата и презентация команд состоится сегодня в 16.00 у подножия Каменецкой башни. Здесь же стартует и финиширует командный заезд на шоссе среди мужчин протяженностью в 50 км.

Официальный старт многодневной велогонки будет дан в полдень 14 августа в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Команды-участницы возложат цветы к Вечному огню мемориала, после чего пелотон стартует от Северных ворот крепости, взяв курс на поселок Беловежский. На первом этапе гонщикам предстоит преодолеть 138 км. "В этом году организаторы включили в маршрут кроссовые элементы: помимо шоссе добавлено много песочных, гравийных участков трассы. Это сельские, технически сложные для велогонщиков участки дороги. Надеемся, такое новшество придаст гонке колорита", - отметил Николай Хевук.

Второй этап гонки протяженностью в 107 км берет начало у главного въезда в национальный парк "Беловежская пуща" с финишем в Каменце. Третий этап представляет собой вечернюю индивидуальную гонку на дистанции в 25 км. Она пройдет 15 августа в районе пункта пропуска Песчатка. Три последующих этапа будут принимать Пружанский и Березовский районы, причем самым продолжительным является пятый этап. Гонщинкам предстоит преодолеть дистанцию в 162 км между Пружанами и Белоозерском. В городе энергетиков 18 августа стартует заключительный, шестой этап велогонки длиной в 105 км с финишем в 13.30 на площади Ленина в Березе. Здесь состоится чествование победителей с вручением желтой майки лидеру, зеленой - лучшему спринтеру, белой - лучшему молодому гонщику.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация велосипедного спорта, управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Каменецкий, Пружанский, Березовский райисполкомы при поддержке многочисленных партнеров и спонсоров.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Чемпионат республики по велогонкам на призы "Сельской газеты" пройдет с 13 по 18 августа на территории Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный...
 
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