За банки и бутылки будут возвращать деньги. Проект указа вынесли на обсуждение

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект указа «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки». Оно проходит на правовом форуме и продлится до 22 августа. Если документ в ближайшее время будет подписан, залоговая система в Беларуси может заработать уже в первой половине 2021 года.





Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нужно найти инвестора и определить сумму залога

Напомним, суть депозитно-залоговой системы заключается в том, чтобы экономически мотивировать потребителя сдать использованную бутылку или банку и вернуть сумму залога, которую он внес при покупке.

Сейчас в Беларуси собирают около 40% выпущенной на рынок тары. Планируется, что с внедрением депозитно-залоговой системы этот показатель вырастет до 80−90%. Такие прогнозы можно сделать из зарубежного опыта. Из плюсов ввода такой системы — большой процент сбора и переработки тары снизит нагрузку на экологию и поможет создать новые рабочие места.

Сейчас в Беларуси проект указа, согласно которому у нас должна появиться эта самая залоговая система обращения упаковки, находится на общественном обсуждении.

По проекту документа, в трехмесячный срок Совмин должен определить, как именно будет проходить конкурс по выбору инвестора, который вложится в создание депозитной системы обращения упаковки.

По предварительным подсчетам, для внедрения новой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро. Предполагается, что 60 миллионов пойдет на покупку оборудования. Остальное — это оборотные средства, которые нужны для того, чтобы система работала.

За это же время Совмину нужно составить перечень продуктов и типов потребительской упаковки, на которые будут распространяться требования указа. Также надо установить размеры залога.

Пока что в список тары, которая будет участвовать в залоговой системе, планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков, объемом от 0,1 литра до 3. Это полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, банки из жести, алюминия и его сплавов.

Ранее предполагалось , что залог будет 20 копеек, причем на любую принимаемую тару — что на металлическую банку, что на стеклянную бутылку. По мнению чиновников, этой суммы должно хватить, чтоб подтолкнуть человека прийти и сдать бутылку или коробку от сока, а не просто выбросить.

Некоммерческую организацию, которая будет организовывать и администрировать работу депозитной системы, планируется создать через полтора года с момента вступления документа в силу. До этого времени нужно успеть согласовать все документы.

Сумма депозита не будет входить в стоимость товара, на ценнике ее укажут отдельно

Чтобы упаковка от какого-либо продукта была включена в залоговую систему, ее поставщик должен будет обратиться в управляющую организацию и заключить договор на участие. Сделать это нужно до того, как первая партия товара будет отгружена в нашей стране.

Затем нужно нанести на упаковку или этикетку продуктов специальный штрих-код, который будет автоматически считываться тароматами или специальными устройствами в ручных пунктах приема тары, а также знак для покупателей, чтобы было понятно: упаковка участвует в системе.

Кстати, залоговая стоимость упаковки не будет включена в цену самого продукта и на ценнике ее будут указывать отдельно. Также в проекте документа прописано, что сумма депозита — это условные деньги, которые не связаны со стоимостью товара, поэтому не могут облагаться налогом, поскольку подлежат уплате и дальнейшему возмещению.

Совет министров также должен прописать требования к организации приема тары и определить, как будет происходить этот процесс. При этом будут учитываться особенности разных объектов торговли в зависимости от наличия торговой площади и ее размера, возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, а также доступности системы сбора упаковки для людей.

Некоторое время, после того как система заработает, поставщики товара, который будет участвовать в ней, еще смогут продавать остатки продукции без маркировки штрих-кода и взимания залога.

Если в ближайшее время документ будет принят, то депозитно-залоговая система может заработать у нас уже в первом полугодии 2021 года.