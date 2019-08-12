Жить красиво! Моложавости достаточно, чтобы паспорт не спрашивали

Источник материала: Аргументы и факты

«Главное – сохранить стержень и желание деятельности»

Ирина Алферова, актриса:

– Почему одни стареют красиво, а другие дурнеют с годами? Думаю, это внутренний момент. Если человек светлый, у него лицо стареет гармонично. Когда раньше мы ездили с концертами к молодёжной аудитории, я удивлялась: какие же красивые студенты в этом институте. Но потом некоторые превращаются в тёток-дядек, напрочь лишённых привлекательности. Видно, как-то не так выстраивают свою жизнь, что-то не то делают…

Признаюсь: лично я не чувствую себя женщиной без возраста. Я бабушка, и внуки называют меня именно бабушкой. Ненавижу, когда женщины просят внуков и детей звать себя Катями, Машами. Считаю, что у человека должны быть мама, бабушка, дедушка. К пластической хирургии, которая сейчас так популярна, отношусь отрицательно. Не вижу в этом смысла. Я хочу видеть лицо – пусть с морщинами, старое, но то, которое мне Бог дал.

А ещё считаю так: надо стремиться жить вовремя, успеть ухватить счастье, чтобы потом не сожалеть и не думать, что молодость прошла напрасно. Позитивный взгляд на жизнь – это у меня природное. Я немножко мечтательница, считаю, что реальная жизнь – она как раз вся в мечтах. А почему нет? Сегодня не получилось? Ну и что! Зато завтра будет хорошо!

Светлана Тома, актриса:

– Я вегетарианка, 40 лет не ем мяса. Убеждена, что нельзя поедать братьев наших меньших. Косметикой пользуюсь самой обычной, но выбираю антивозрастную линию. Не верю в супердорогие средства ухода – не раз убеждалась в том, что дорогой крем не значит хороший. С моей точки зрения, важно то, что внутри. «Не навреди» – вот мой жизненный девиз, моё основное правило. Когда разговариваешь с человеком, помни, что он точно такой же, как ты.



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Максим Дунаевский, композитор:

– Ничего не сделаешь с человеком, который в 45 лет делается старым и ленивым, и ничего ему не хочется. У меня есть друзья, с которыми мне стало неинтересно общаться, к сожалению. Они говорят только о болезнях. Да, в определённом возрасте все начинают болеть, но главное – сохранить какой-то стержень, энергию для деятельности, потому что деятельность продлевает жизнь. Что же касается образа жизни, я играю в теннис, летом очень много плаваю, потому что плавание – это здоровое увлечение.



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Ирина Розанова, актриса:

– Всю жизнь слежу за питанием. Мне от родителей досталась аллергия на пыль и на солнце. Как я шучу, аллергия на жизнь. Поэтому люблю всякие системы очищения организма, раздельное питание.

Не люблю тренажёрные залы, не могу бездумно бежать по дорожке. Люблю лес, поэтому, если мне скучно, иду в парк, гуляю, слушаю музыку в плеере. Причём музыку люблю любую. Сегодня мне хочется послушать рэп, завтра – джаз или блюз, а может, Моцарта. Бывают такие периоды, когда я практически не отдыхаю – много работы. Например, так было в 2018 г. Поэтому важно вовремя перезарядить батарейку. Идеальный вариант – путешествия.

Мне вообще очень хорошо наедине с собой. А вот среди большого количества людей часто становится одиноко. Смысл жизни для меня – это умение наслаждаться каждой минутой. Нужно дорожить сегодняшним днём. Мы живём в постоянной спешке. Поэтому надо иногда сознательно себя останавливать и просто радоваться тому, что у тебя есть.



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Ивар Калныньш, актёр:

– Я много лет катаюсь на горных лыжах. Что касается мышления, придерживаюсь мнения, что нельзя вываливать негатив на других людей. Нужно к жизни относиться с юмором. Это здорово помогает и тебе, и тем, кто рядом.



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«У красоты нет срока годности»

Как оставаться модным в серебряном возрасте?

Об этом рассказывает Дмитрий ВИНОКУРОВ, президент Открытой международной академии парикмахерского искусства и искусства визажа, автор программы «Искусство жить» для людей зрелого возраста:

– У красоты нет ни паспорта, ни срока годности – она внутри каждого человека. Но многие об этом забывают. С возрастом красота приобретает другое качество: она более убедительна благодаря внутренней силе и позитивному отношению к жизни. Считается, что женщина с годами становится свободнее и состоятельнее: может выбирать более дорогую одежду, более качест­венную еду. Но и скромные финансовые возможности не помешают быть модной. Элегантность и ухоженность – основа безупречного внешнего вида в любом возрасте.

Что касается рекомендаций по причёске и макияжу, чётких рамок здесь нет. Главное – комфорт и, при необходимости, готовность к экспериментам. В западных журналах сегодня пропагандируется естественная седина, но это не должно мешать тем, кто предпочитает волосы красить. Женщины серебряного возраста могут позволить себе всё – и стрижки, и полудлинные или длинные волосы. Текстурные стрижки в несколько слоев дают возможность волосам быть красиво уложенными. Кроме того, в моде так называемые растяжки, создающие эффект бликов на волосах. Более того, стали популярны лавандовые, коричнево-фиолетовые тона волос.

Что касается макияжа, лицо нельзя перегружать. Акцент стоит сделать или на губы, или на глаза. Важно следить за линией бровей. Ну и, конечно, ни одно средство из косметички не заменит блеска в глазах. Вот что дей­ствительно делает красивой женщину в любом возрасте! Ещё раз повторю: главное – ваше ощущение комфорта и в причёске, и в одежде. На пике моды сегодня – стиль «кочевники»: если у вас длинные волосы, их можно завязать, и вы будете выглядеть так, будто собрались в дорогу. Это красиво и естественно.

В любом возрасте полезно обучаться чему-то новому и сохранять интерес к жизни. Всё это омолаживает человека, хотя у красоты, как и у любви, нет возраста, я абсолютно в этом уверен. Изучайте иностранные языки, осваивайте современные гаджеты. Берите пример с француженок: парижанка едва ли променяет поход в галерею или встречу с подругой за чашечкой кофе в кафе на вечер на диване с сериалом! И чего точно нельзя делать – так это сожалеть о прошлом. Смело взглянуть в будущее помогут, например, йога и медитация, любые духовные практики. Ну и, конечно, самый мощный антиоксидант и враг морщин – это чувство юмора. Не бойтесь шутить – не только над тем, что происходит вокруг, но и в первую очередь над собой. А смех, как известно, продлевает жизнь!



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Оптимизм – лучшее средство для омоложения

Почему одни люди с годами становятся внешне даже интереснее, чем были в юности, а лица других быстро стареют?

– Очень многое зависит не от генетики, а от мыслей человека, – уверена психолог Анетта ОРЛОВА. – Люди с внутренним оптимизмом, позитивом, те, кто хорошо относится к другим и, как следствие, к самому себе, – они с годами выглядят великолепно. Конечно, жизнь своё берёт и старость наступает, но она проходит совсем по другому типу: нет явного опущения мышц, когда всё лицо будто сползает вниз. А вот если внутри много грусти, обиды, гнева – это отражается и на внешности. Кожа – рельеф нашей жизни. Поэтому её тонус очень зависит от настроя самого человека.

Безусловно, жизнь у каждого складывается по-разному – кого-то балует, а кого-то не щадит. Пережитые травмы, тяжёлые события старят быстрее. Но как долго человек будет находиться в подавленном состоянии, зависит от него самого. Оптимизм, весёлый нрав очень омолаживают.

Сохранять радостный взгляд на жизнь помогает всё, что действует на вас позитивно: спорт, посещение интересных мероприятий, искусство, приятное общение с друзьями, которые повышают вашу самооценку, а не понижают. Запомните: ваш внешний вид улучшает всё положительное. И наоборот, всё негативное оставляет «отметины» на рельефе кожи.

Есть отдельная категория людей, которые «не чувствуют момента» и из молодости сразу впадают в какое-то старческое слабоумие: они настолько хотят быть молодыми, что теряют грань между реальностью и мечтами, пытаясь в 50 лет выглядеть 20-летними. Это и несоответствующая одежда, и макияж, и украшения. Такой человек, может, и выглядит в своих глазах моложе, но в глазах окружающих смотрится смешно, его зачастую не воспринимают всерьёз. А ведь можно красиво проживать любой возраст. Красиво стареть – это искусство.

Самый хороший вариант – когда человек гармоничен сам с собой и со своим телом, тогда его психологический возраст оказывается немножко (!) меньше, чем биологический.

Но это требует определённых усилий. Если вы поздно ложитесь и, как следствие, не получаете полноценного отдыха, злоупотребляете сладким, жирным, солёным, не пьёте достаточного количества воды, не двигаетесь, не идёте к врачу, когда чувствуете себя плохо, – это, может быть, и не сразу, но скажется на вашем здоровье, настроении, работоспособности. Ошибочно полагать, что физическое стоит на ступень ниже психологического. На самом деле всё взаимосвязано. И чтобы с возрастом выглядеть хорошо, не игнорируйте потребности своего тела. Тогда и оно ответит вам благодарностью.