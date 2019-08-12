Закрытие смены СПЛ «Орлёнок» прошло в рамках благотворительной ярмарки

Источник материала: Новости Дзержинска

6 августа 2019 года закрытие спортивно-патриотического лагеря «Орлёнок» проходило не в обычной торжественной обстановке, а в рамках благотворительной ярмарки, которую помогли организовать для ребят сотрудники Международной общественной организации «Источник Возрождения».

Товары на ярмарке воспитанники лагеря смогли приобрести в обмен на «стимулы», ведь ребята не только отдыхали и веселились, но и совершали много полезных дел. Получить заветный «стимул» мог каждый, кто на протяжении лагерной смены смог проявить себя в трудовой деятельности, добросовестно убирая в комнате во время дежурства, и на территории, прилегающей к лагерю; в творчестве, принимая активное участие в конкурсах; в спорте, проявляя смелость, ловкость, стремление к победе; а также, совершая хорошие, добрые поступки. На протяжении пребывания детей в лагере, их активное участие, добрые поступки отмечались «стимулами» - наклеечками, которые они получали в дар и, которые нужно было собирать и сохранить до конца лагерной смены.





Благодаря «стимулам», дети смогли проанализировать своё поведение в лагере, сколько всего полезного они смогли узнать, сделать и поделиться этим с другими. И точно также закрытие лагеря, тоже своего рода, анализ того, что было за время отдыха. Ведь, когда дети длительное время находятся вне дома, их внимание фокусируется на самом значительном, самом важном, положительном и отрицательном, из того, что произошло. Именно поэтому закрытие лагеря было организовано в такой нетрадиционной форме.

7 августа 2019 года, в День прощания, настроение некоторых ребят было скучным, потому что пришла пора расставаться. Девочки и мальчики в этот день много фотографировались, вспоминали забавные моменты из жизни в лагере, обменивались номерами телефонов, готовили из бумаги сувенирчики на память, писали памятные послания друг другу.





8 августа 2019 года отдохнувшие и немного грустные воспитанники лагеря возвращались домой.

В течение всего пребывания в лагере ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был не похож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами, каждый день ребята узнавали для себя что-то новое, учились быть полезными и заниматься значимыми делами.

Дни, проведенные в спортивно-патриотическом лагере «Орлёнок» запомнятся ребятам незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями. Мальчики и девочки показали свои спортивные и творческие успехи, но главное – подружились в лагере.



