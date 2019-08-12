С 7 по 17 августа 2019 сотрудники Госавтоинспекции Минской области совместно с представителями УП «Белтехосмотр» проводят общереспубликанскую декаду «Гостехосмотр», во время которой выявляются факты эксплуатации ТС без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, а также поддельных отметок о прохождении государственного технического осмотра. Об этом корреспонденту «КС» сообщила инспектор дорожно-патрульной службы РОВД лейтенант милиции Ирина Александровна Стрельцова.

С начала года на территории Минской области сотрудниками ГАИ привлечено к административной ответственности свыше 37 тысяч водителей, не прошедших гостехосмотр.

Число погибших людей из-за технических неполадок ТС в сравнении с 2018 годом увеличилось почти на 67%. В этом году уже произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли, 27 получили ранения.

Так, например, в столице житель Минского района на автомобиле ЗИЛ наехала на школьницу и женщину, переходивших проезжую часть на зеленый свет. Девочка погибла на месте аварии, которая произошла по причине неисправной тормозной системы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление ТС, не прошедшим государственный технический осмотр, предусмотрена административная ответственность, в виде предупреждения или штрафа от 1 до 3 базовых величин. За повторное данное правонарушение в течение года предусмотрена административная ответственность от 2 до 5 базовых величин.

Помните, что вовремя пройденный техосмотр – залог безопасности всех участников дорожного движения.