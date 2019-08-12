Вернуться к истокам  и обрести счастье



За последние годы уклад жизни в деревне изменился кардинально: все меньше сельчан в своих подсобных хозяйствах держат коров или свиней. Еще в начале двухтысячных годов почти в каждом подворье была буренка, а теперь в некоторых деревнях коров у местных жителей нет совсем. Одни убеждены, что молоко и сметану проще купить в магазине, а другие из личного опыта знают, какого большого труда стоит уход за животными. Дело это трудоемкое и затратное.

Но есть еще на селе люди, которые держат на своем приусадебном участке живность. Ведь качество домашнего молока, творога не сравнится с покупным. В этом уверена и героиня нашего материала – жительница аг. Драчково Алла Никифоровна Алейник.

Пока идем на поле, чтобы познакомиться с буренкой, Алла Никифоровна рассказывает, что раньше у нее была не одна корова. Но содержать трех буренок – дело очень трудоемкое, поэтому пришлось их продать.

– Я жалею животных, которых убивают, – говорит собеседница. – Мне хотелось, чтобы коровки попали в хорошие руки. Поэтому, как появились телята, я их подрастила и продала для дальнейшего содержания. Уже на протяжении долгого времени мы созваниваемся с их новыми хозяевами, они мне рассказывают, как дела у буренок, да и тема подсобного хозяйства нас объединяет.

На поляне недалеко от дома собеседницы пасется ухоженная корова.

– Моей коровке уже пять лет, зовут ее Рябина, – с нежностью в голосе представляет мне буренку Алла Никифоровна. – Я ее жалею и люблю, и как мне кажется – это взаимно.

К непростому труду в деревне Алла Никифоровна привыкла с детства. Родилась и выросла она неподалеку – в деревне Грива. Родители, как и полагается сельским жителям, держали большое хозяйство.

После свадьбы Алла Никифоровна с супругом жили в Минске. Но тяга к жизни в деревне взяла верх, и они перебрались в Драчково. Построили дом, обзавелись подсобным хозяйством, начали выращивать сельхозпродукцию, и все было прекрасно. Но 12 лет назад супруга не стало… Алла Никифоровна после этого твердо решила: в город больше не вернусь. Квартиру в столице отдала детям, а сама с головой погрузилась в сельскохозяйственные хлопоты. Тем более именно в тот роковой год они взяли первую буренку, ее надо было растить.

– У моего сына Виктора трое деток, и у дочки Надежды один ребенок, все они живут в Минске, – рассказывает собеседница. – Внуки много времени проводят у меня в деревне, им здесь очень нравится. А что может быть полезнее для детей, чем свои натуральные продукты? Поэтому мне есть для кого стараться. К тому же сын затеял строительство – делает из нашего старого домика просторный коттедж. Ему очень нравится в деревне, даже хочет переехать из столицы. Моей маме 97 лет, у нее уже совсем слабое здоровье, и она живет у меня.

Помимо большого объема работы дома, Алла Никифоровна работает продавцом в одном из магазинов Заводского райпищеторга города Минска. В этом году будет 52 года, как она трудится в этой организации.

– Из Драчково мне удобно ездить на работу. Во-первых, многие из местных жителей трудятся в столице и могут меня подвезти, а во-вторых, у нас хорошее транспортное сообщение с Минском, – рассказывает Алла Никифоровна. – Я поднимаюсь в 4-5 утра, подою корову, покормлю остальное хозяйство и на работу. Затем в обед Рябинку кормит и поит моя подруга.

Летний день год кормит. С этой народной мудростью всецело согласна героиня нашего материала. Когда мы встретились, у Аллы Никифоровны был отпуск. Но это время для сельских жителей – вовсе не пора отдыха, а возможность сделать как можно больше работы по хозяйству. Ведь, чтобы содержать корову, чтобы она давала молоко, ее нужно хорошенько кормить. У хозяйки есть трактор, умело которым управляет сын. С Виктором они весной посеяли, а летом скосили траву, затем сын помог в заготовке сена, а недостающую часть докупили.

Возвращаясь с поля от Рябины, рассматриваем поля, где растет картошка, морковка, свекла и другие сельхозкультуры.

– Сейчас немногие хотят выращивать что-то в поле, да и нынешнюю молодежь не заставишь держать скотину, – рассуждает Алла Никифоровна. – Но мне это на руку, соседи разрешили возделать их участок.

Нашу беседу прерывает мчащийся навстречу мальчуган – внук собеседницы Владик. Он приехал к бабушке на лето и несказанно рад этому.

– Мне очень нравится в деревне, даже в Минск уезжать не хочется, – делится восьмилетний Влад. – Мы веселимся с друзьями, играем, а еще я люблю помогать бабушке по хозяйству и пить свежее молоко, оно намного вкуснее, чем магазинное.

Сараев на участке у Аллы Никифоровны много.

– Вот здесь у меня курочки и цыплятки, здесь утки и их малыши, здесь цесарки, а вот там, смотрите, прячутся в тенечке индюки и маленькие индюшата, – рассказывает хозяйка. – Свиней сейчас не держу, а раньше и по 5-6 растили. Если бы не работа, еще и свинок держали бы, а так, боюсь не успеть все.

В одном из сараев знакомимся с теленком Рябины. Увидев хозяйку, он начал радостно носиться со стороны в сторону.

За сараями расположена большая теплица. Здесь вовсю наливаются цветом и мякотью помидоры и болгарские перцы, баклажаны, красуются ароматные огурцы. Хозяйка рассказала, что свои огурцы они кушают уже с 25 мая, редиской лакомились также с ранней весны.





Огород на приусадебном участке также тонет в изобилии – здесь свекла, морковка, лук, чеснок, зелень и многое другое. Поражают усыпанные ягодами кусты смородины и крыжовника, а вот клубника уже отошла. Алла Никифоровна рассказала, что в один из выходных дней всей семьей они выбрали 21 ведро клубники.

Изобилие цветов – настоящая отдушина для хозяйки и гостей ее замечательного подворья. Розы и лилии чаруют своей красотой и ароматом, астры, бегонии, герани, петунии и ромашки, хризантемы и клематисы и многие другие пестрые краски украшают двор героини нашего материала. Где отошли первоцветы, там красуются летние и осенние цветы. У хозяйки ни одного клочка земли не используется впустую. Чтобы вырастить цветы, требуется также немало сил и терпения, однако результат в виде чарующего пестрого уголка покрывает все потраченные силы.





Жизнь в деревне веселее и спокойнее, когда есть рядом настоящие друзья. Благо у Аллы Никифоровны рядом есть такие люди. Подруги Тамара и Галя помогают не только словом, но и делом: и маму проведают, и по хозяйству всегда помогут.

В выходные, когда собирается вся семье – во дворе у Аллы Никифоровны настоящий праздник. Отсюда доносятся звонкий детский смех и теплые душевные разговоры. Такие моменты – отдушина в быстротечных днях сельской жизни.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.





